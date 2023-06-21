Виктор Вембаньяма об игре против суперзвезд НБА: «Если будешь слишком скромным и напуганным, ничего не получится»

Теги НБА драфт НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Главный претендент на 1-й номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма в ток-шоу «Доброе утро, Америка» ответил на вопрос, не боится ли он играть против суперзвезд НБА.

«Самое главное — не быть слишком скромным на площадке. Нужно быть достаточно скромным, чтобы уважать игру, но если выйдешь на площадку слишком скромным и напуганным, у тебя ничего не получится.

Драфт НБА – это событие, которого я ждал и о котором думал последние годы. Наша жизнь будет меняться изо дня в день — наверняка это будет один из самых важных вечеров в моей жизни», – сказа французский форвард.

Вембаньяма – самый очевидный первый пик драфта? Для букмекеров – точно

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