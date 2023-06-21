Желько Обрадович о поведении болельщиков: «Кто сеет эту ненависть?»

Теги Желимир Обрадович Партизан Црвена Звезда MTS болельщики Адриатическая лига Баскетбол

Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович после 4-го матча финальной серии Адриатической лиги против «Црвены Звезды» (56:68, 2-2) раскритиковал поведение болельщиков.

«15 дней назад я смотрел игру Николы Йокича в НБА. Потом я попал на канал, где шел матч 1987 года между «Партизаном» и «Црвеной Звездой». Тогда на обоих матчах присутствовали болельщики обеих команд, они скандировали: «Принесите титул Белграду». Они хорошо и культурно относились друг к другу. Что случилось с нашими людьми? Что привело к ситуации 2023 года? В чем дело?

Пусть эксперты объяснят нам, что произошло с людьми. Когда наш автобус подъезжал, ребенок шел с мамой, он плюнул в автобус и показал средний палец, а мама засмеялась.

Я дружу с игроками «Звезды». Болельщики «Звезды», с которыми я дружу, звонили мне после матча, чтобы извиниться за то, что произошло. Я извинялся за другие инциденты. Кто сеет эту ненависть? Это главный вопрос всех вопросов. Мне больше нечего сказать», – заявил Обрадович.

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