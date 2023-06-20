Адриатическая лига. Финал. «Црвена Звезда» принимает «Партизан» в 4-м матче
Во вторник, 20 июня, «Црвена Звезда» принимает «Партизан» в 4-м матче финальной серия плей-офф Адриатической лиги (1-2).
Адриатическая лига
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Четвертый матч
- Дата проведения
- 20 июня, 20.00, «Александар Николич Холл»
«Партизан» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете
Йокич отмечает титул НБА, как будто это конец смены на заводе. Не знал, что делать с шампанским 🤷♂️
Йокич взял титул! Он идеал европейского экспорта: меняет НБА сам, а не меняется ради нее
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