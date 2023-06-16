«Виллербан» объявил о подписании Мбайе Ндиайе

Легкий форвард Мбайе Ндиайе (24 года, 203 см) продолжит карьеру в « ».

Соглашение рассчитано до 2027 года.

Прошедший сезон Ндиайе провел в составе «Блуа».

Форвард набирал в среднем 10,1 очка и 6,5 подбора за 29,7 минуты игрового времени.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

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