«Виллербан» объявил о подписании Мбайе Ндиайе
Легкий форвард Мбайе Ндиайе (24 года, 203 см) продолжит карьеру в «Виллербане».
Соглашение рассчитано до 2027 года.
Прошедший сезон Ндиайе провел в составе «Блуа».
Форвард набирал в среднем 10,1 очка и 6,5 подбора за 29,7 минуты игрового времени.
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