Семаджей Кристон пройдет просмотр в «Миннесоте»

Теги Миннесота НБА чемпионат Италии Оклахома-Сити Семаджей Кристон Дертона Баскетбол

Разыгрывающий Семаджей Кристон («Дертона»), 55-й пик драфта НБА 2014 года, пройдет просмотр в «Миннесоте» на следующей неделе.

В сезоне-2016/17 Кристон провел сезон в составе «Оклахомы». Проводя на паркете 15,2 минуты в среднем, в 64 матчах он набирал 2,9 очка и 2,0 передачи.

Баскетболист продолжил карьеру в Европе. В прошедшем сезоне 30-летний Кристон набирал в среднем 15,7 очка и 4,9 передачи в чемпионате Италии.

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