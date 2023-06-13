«Денвер» смазал 20 из 22 3-очковых со старта 5-го матча финала, но победил

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Денвер» в понедельник обыграл на домашней арене «Майами» со счетом 94:89 и завершил финальную серию плей-офф – 4-1.

«Наггетс» смазали 20 из 22 3-очковых со старта пятого матча финала.

Баскетболисты клуба из Колорадо также реализовали лишь 6 из 13 первых штрафных бросков.

После первой половины «Денвер» уступал 7 очков, но после смены сторон превзошел соперника со счетом 50:38. 

«Наггетс» в итоге реализовали 5 из 28 3-очковых (17,9%) и 13 и 23 с линии (56,5%). С игры чемпионы НБА попали 38/84 (45,2%).

«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂

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3 комментария

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Артем Андреев
Те кирпичи, что сегодня выбросили команды, пригодятся Йокичу для новой конюшни.
+10
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+10
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Кирилл
Показали, что броски из-за дуги все таки не совсем главное для победы )
+4
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Марсель Объелся
Вот это игра достойная последней игры сезона. По крайней мере в защите. Напомнило седьмую игру финала 2016, там счет был 93-89, почти идентичный с сегодняшним
+3
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