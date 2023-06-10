Зоран Лукич: «Молодые игроки достойно заменяют стариков сборной России»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич после товарищеского матча с командой Беларуси (80:83) отметил, что молодые российские игроки на хорошем уровне заменяют ветеранов.

«Результат матча, конечно, важен. Но главный смысл этих игр в получении ребятами игровой практики. С одной стороны, вызов молодых игроков – это вынужденный шаг, с другой – эти сборы и матчи очень полезны для молодежи.

Хочу сказать, что группа новых молодых игроков достойно заменяет стариков сборной», – сказал Лукич.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека