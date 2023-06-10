Зоран Лукич: «Молодые игроки достойно заменяют стариков сборной России»

Теги товарищеские матчи сборная России сборная Беларуси Зоран Лукич Баскетбол

Главный тренер сборной России Зоран Лукич после товарищеского матча с командой Беларуси (80:83) отметил, что молодые российские игроки на хорошем уровне заменяют ветеранов.

«Результат матча, конечно, важен. Но главный смысл этих игр в получении ребятами игровой практики. С одной стороны, вызов молодых игроков – это вынужденный шаг, с другой – эти сборы и матчи очень полезны для молодежи.

Хочу сказать, что группа новых молодых игроков достойно заменяет стариков сборной», – сказал Лукич.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий