Крис Миддлтон участвовал в поисках нового главного тренера «Бакс»

Теги Эдриан Гриффин Милуоки НБА Крис Миддлтон Баскетбол

Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон принимал активное участие в поисках нового главного тренера команды, сообщает Yahoo! Sports.

Игрок присутствовал на собеседованиях с последними кандидатами на должность. По словам руководителей лиги, участие Миддлтона свидетельствует о взаимной заинтересованности в продлении сотрудничества на длительный срок.

Миддлтон может стать свободным агентом в это межсезонье, если откажется от опции игрока на сезон-2023/24 стоимостью 40,4 миллиона долларов.

Новым главным тренером «Бакс» стал Эдриан Гриффин, который до этого работал в тренерском штабе «Торонто».

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