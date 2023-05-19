Крис Миддлтон планирует отказаться от опции на 40,4 млн

Форвард « » планирует отказаться от опции на 40,4 млн, сообщает инсайдер ClutchPoints Бретт Cигл.

«Трехкратный участник Матча всех звезд склоняется к тому, чтобы отказаться от опции игрока и стать неограниченно свободным агентом этим летом», – пишет инсайдер.

«Бакс» могут предложить Миддлтону пятилетний контракт на сумму 272 миллиона долларов, в то время как другие команды – только четыре года и чуть меньше 202 миллионов.

Сообщалось, что к игроку проявляют интерес «Рокетс» и «Маверикс».

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