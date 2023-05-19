Крис Миддлтон планирует отказаться от опции на 40,4 млн

Теги Даллас Хьюстон Милуоки НБА Крис Миддлтон Баскетбол

Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон планирует отказаться от опции на 40,4 млн, сообщает инсайдер ClutchPoints Бретт Cигл.

«Трехкратный участник Матча всех звезд склоняется к тому, чтобы отказаться от опции игрока и стать неограниченно свободным агентом этим летом», – пишет инсайдер.

«Бакс» могут предложить Миддлтону пятилетний контракт на сумму 272 миллиона долларов, в то время как другие команды – только четыре года и чуть меньше 202 миллионов.

Сообщалось, что к игроку проявляют интерес «Рокетс» и «Маверикс».

Почему «Лейкерс» показывают себе на вены? Жест Д’Анджело Расселла стал фирменным для «Последнего танца» Леброна

«Селтикс» растерялись в первом матче. А Джимми Батлер и «Хит» такое не прощают

На Востоке еще раз «Майами» – «Бостон»: Батлер против Тейтума, Споэльстра против самой талантливой команды НБА

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lay's
СКОКА? 272? МИДДЛТОНУ?

Сорокет то переплатой был, а тут про 300 лямов говорят на 5 лет) Он по больницам чаще шастает, чем по поляне) больше 35 дать ему будет ошибкой, как по мне)
+42
-2
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sanan1908
В НБА такие деньги достойны получать 3-5 игроков. И крис точно не входит в этот список 🤦🏻‍♂️
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sonder
Ответ Sanan1908
В НБА такие деньги достойны получать 3-5 игроков. И крис точно не входит в этот список 🤦🏻‍♂️
19 игроков получат более 39млн за следующий сезон
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
askarlatyshev
Отличный игрок и тиммейт, но есть ощущение, что начинает понемногу сдавать. Вполне возможно, что его следующий (и последний длинный) контракт будет через пару лет фигурировать в списке худших в лиге.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аркадий Байдерин
Ну в последнее время он на максималку не тянул. Хз
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Сологубов
Игрок хороший,но... 31 год, спад в игре, травмы... на 5 лет подписывать за почти 300 млн... такое себе
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lay's
Ну и опять же, имхо, если Бакс дадут ему сток денег - то это похороны, чемпионское окошко схлопнется.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stanislav Alekhin
Крис Миддлтон: "я сделал так, как было лучше для меня и моей семьи"
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
serginho07
Ответ askarlatyshev
Отличный игрок и тиммейт, но есть ощущение, что начинает понемногу сдавать. Вполне возможно, что его следующий (и последний длинный) контракт будет через пару лет фигурировать в списке худших в лиге.
Как у харрис в филе...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sanan1908
Ответ Sonder
19 игроков получат более 39млн за следующий сезон
Я конечно не знаю полностью список, но что-то мне подсказывает мало кто достоин таких денег из этого списка. Когда такие игроки как Портер, Симмонс, Пол, Рвб, Джордж, Лавин, Морате, Эйтон, Зайон получают 35+. То Леброн, Карри, Никола, Батлер должны по 50-60+ получать
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gfif13
Чего??? Когда прочитал заголовок, думал, будет что-то про 100 на 4. Во глюк... В серии против Майями в защите был просто дырой, через которую Хит насыпали, Про здоровье молчу..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fynjy13
Я так понимаю, он это делает чтобы переподписаться с бакс на меньшие деньги но на дольше.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kiper88
50 млн игроку, который не лучше Ривза. Милуоки очень сильно облажаются, если дадут Макс ему
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sanya_xl
Это в теории камаз денег, а по факту длительный и денежный контракт опасен для Милуоки с такой то историей травм у Криса. Думаю договорятся на адекватных условиях, другие команды жирнючих предложений делать не будут по причине в е той же травматичности.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрная акула
Ему в августе 32, на пять лет по 54 ляма деньги на ветер, тем более он больше лечится чем играет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flash27
Ответ Sanan1908
Я конечно не знаю полностью список, но что-то мне подсказывает мало кто достоин таких денег из этого списка. Когда такие игроки как Портер, Симмонс, Пол, Рвб, Джордж, Лавин, Морате, Эйтон, Зайон получают 35+. То Леброн, Карри, Никола, Батлер должны по 50-60+ получать
Морате при чем?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий