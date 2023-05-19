Крис Миддлтон планирует отказаться от опции на 40,4 млн
Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон планирует отказаться от опции на 40,4 млн, сообщает инсайдер ClutchPoints Бретт Cигл.
«Трехкратный участник Матча всех звезд склоняется к тому, чтобы отказаться от опции игрока и стать неограниченно свободным агентом этим летом», – пишет инсайдер.
«Бакс» могут предложить Миддлтону пятилетний контракт на сумму 272 миллиона долларов, в то время как другие команды – только четыре года и чуть меньше 202 миллионов.
Сообщалось, что к игроку проявляют интерес «Рокетс» и «Маверикс».
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Сорокет то переплатой был, а тут про 300 лямов говорят на 5 лет) Он по больницам чаще шастает, чем по поляне) больше 35 дать ему будет ошибкой, как по мне)