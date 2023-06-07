«Милуоки» и Крис Миддлтон могут заключить новый долгосрочный контракт

Теги возможные переходы Милуоки НБА Крис Миддлтон Баскетбол

«Милуоки» и свингмен Крис Миддлтон заинтересованы в заключении нового долгосрочного соглашения.

Об этом информирует инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

«Среди менеджеров НБА крепнет мнение, что Миддлтон и «Бакс» заключат долгосрочный контракт», – пишет Фишер.

В контракте Миддлтона есть опция игрока на 40,4 миллиона долларов. В сезоне-22/23 Крис из-за травмы провел всего 33 матча, набирая 15,1 очка, 4,2 подбора и 4,9 передачи за игру.

Миддлтон присутствовал на встрече с руководством, на которой обсуждались кандидатуры на пост главного тренера команды.

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1 комментарий

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АРХАТ
Давайте парню супермакс)
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