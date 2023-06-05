Сергей Кущенко: «Единую лигу ВТБ можно назвать самым экологичным соревнованием в Европе»

Единая лига ВТБ поздравила болельщиков с Всемирным днем охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня.

Президент Сергей Кущенко считает Лигу ВТБ самым экологичным европейским спортивным соревнованием.

«Единую лигу можно назвать, наверное, самым экологичным соревнованием в Европе.

Мы уже много лет проводим свои матчи экологичным мячом, созданным совместно с компанией «Сибур» из переработанных пластиковых бутылок. Нами был реализован проект по раздельному сбору бытового пластика «Баскетботл».

Экологическая повестка была и будет оставаться у нас в приоритете», – сказал Кущенко.

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