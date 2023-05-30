Данкан Робинсон при «+21» показал, что не слышит болельщиков «Бостона»

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Форвард «Майами» Данкан Робинсон воспользовался восможностью поиздеваться над болельщиками «Бостона» во время 7-го матча серии (103:84, 4-3).

За 6:09 до конца встречи Робинсон реализовал бросок из-под кольца, увеличив отрыв от «Селтикс» до «+21».

Главный тренер «кельтов» Джо Маззулла взял тайм-аут, Робинсон показал зрителям, что не слышит их, приложив ладонь к уху.

Форвард набрал 10 очков в матче, совершил блок-шот и два перехвата.

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3 комментария

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Леди Гаага
Это не трибунам,а веткам Спортса,которые хоронили Майами
+16
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+15
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Антон
Не по чину выёживался, как по мне.
+2
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namankey
Блок и два перехвата от Данкана это нет слов
0
0
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