Лэрри Браун: «Молодые тренеры боятся тренировать современных игроков НБА»

Бывший тренер НБА Лэрри Браун не понимает желание многих клубов лиги нанимать молодых тренеров, которые боятся руководить современными игроками, зарабатывающими огромные деньги.

«Современные игроки НБА так много зарабатывают, что иногда мне кажется, что именно они руководят командами.

Когда я только начинал тренерскую карьеру, тренер мог легко наладить отношения с игроками. Сейчас все по-другому. Многие клубы ищут молодых тренеров, которые, по их мнению, смогут лучше общаться с молодыми игроками. Я так не считаю. Я думаю, что многие тренеры боятся тренировать этих парней», – сказал 82-летний специалист.

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