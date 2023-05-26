Гиорги Шермадини – MVP чемпионата Испании-2022/23

Центровой «Тенерифе» признан MVP чемпионата Испании-2022/23.

Грузин узнал новость о получении награды на высоте около 11 000 метров над землей во время полета из Малаги в .

Об этом всем пассажирам воздушного судна сообщил пилот. Шермадини получил трофей из рук своего товарища по команде .

В 31 матче чемпионата центровой набирал в среднем 14,4 очка и 5,4 подбора за 22 минуты на площадке.

Это второй приз самого ценного игрока чемпионата Испании для баскетболиста. Он уже был удостоен этой награды в сезоне-2020/21.

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