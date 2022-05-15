Джанан Муса – MVP чемпионата Испании-2021/22

Форвард «Бреогана» Джанан Муса был признан самым ценным игроком ACB в сезоне-2021/22.

Босниец узнал новость о получении награды от своего брата, который неожиданно приехал к нему в Испанию.

23-летний игрок провел в ACB 29 матчей, набирая в среднем 20,1 очка, 5,1 подбора, 3,1 передачи и 1,1 перехвата при реализации 38,1% трехочковых бросков.

«Бреоган» завершил регулярный чемпионат на 11-м месте (16-18) и не попал в плей-офф.

Кроме того, Муса был включен в первую символическую пятерку лучших игроков ACB, в которую также вошли Николас Лапровиттола ( ), Чима Монеке ( ), и (оба – ).

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев