Эндрю Богут: «Джош Гидди станет величайшим австралийским игроком в истории НБА»

Бывший центровой НБА Эндрю Богут заявил, что разыгрывающий «Оклахомы» станет величайшим игроком из Австралии в истории лиги.

«Он великолепен. Его называли неспортивным и недостаточно быстрым: «Кто он, первый номер или второй?» Он баскетболист. Он просто умеет играть.

Он развивается с потрясающей скоростью. Он всегда обладал способностью делать подборы и передачи. Главным вопросом были очки, и он доказал, что может проходить в трехсекундную зону.

Его трехочковый бросок становится все лучше и лучше. В этом сезоне он снова много работал над трехочковым броском. Он еще не так хорош, как хотелось бы, но становится все лучше и лучше.

Я в восторге. Он станет величайшим австралийским игроком, когда-либо выступавшим в НБА», – сказал Богут.

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