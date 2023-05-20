Эндрю Богут: «Джош Гидди станет величайшим австралийским игроком в истории НБА»
Бывший центровой НБА Эндрю Богут заявил, что разыгрывающий «Оклахомы» Джош Гидди станет величайшим игроком из Австралии в истории лиги.
«Он великолепен. Его называли неспортивным и недостаточно быстрым: «Кто он, первый номер или второй?» Он баскетболист. Он просто умеет играть.
Он развивается с потрясающей скоростью. Он всегда обладал способностью делать подборы и передачи. Главным вопросом были очки, и он доказал, что может проходить в трехсекундную зону.
Его трехочковый бросок становится все лучше и лучше. В этом сезоне он снова много работал над трехочковым броском. Он еще не так хорош, как хотелось бы, но становится все лучше и лучше.
Я в восторге. Он станет величайшим австралийским игроком, когда-либо выступавшим в НБА», – сказал Богут.
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Ещё раз это не значит что он уже настолько же крут как эти парни, но задатки у него есть.
Беня ещё вернётся (наверное)