Эндрю Богут: «Джош Гидди станет величайшим австралийским игроком в истории НБА»

Теги Эндрю Богут НБА Оклахома-Сити Джош Гидди Баскетбол

Бывший центровой НБА Эндрю Богут заявил, что разыгрывающий «Оклахомы» Джош Гидди станет величайшим игроком из Австралии в истории лиги.

«Он великолепен. Его называли неспортивным и недостаточно быстрым: «Кто он, первый номер или второй?» Он баскетболист. Он просто умеет играть.

Он развивается с потрясающей скоростью. Он всегда обладал способностью делать подборы и передачи. Главным вопросом были очки, и он доказал, что может проходить в трехсекундную зону.

Его трехочковый бросок становится все лучше и лучше. В этом сезоне он снова много работал над трехочковым броском. Он еще не так хорош, как хотелось бы, но становится все лучше и лучше.

Я в восторге. Он станет величайшим австралийским игроком, когда-либо выступавшим в НБА», – сказал Богут.

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12 комментариев

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Аморалинни
Наследие Симонса под угрозой
+47
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Evgeniy 72
Ответ Максим Макеев
если шалфейный человек продолжит делать то что делает то да станет
Причём тут Кайри? У Ирвинга двойное гражданство, и выбрал он сборную США. Гидди может принести успехи именно Австралии.
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DuncanTim1921
Меня возможно заминусуют, но есть ощущение что этот парень способен вырасти в великого разыгрывающего, по потенциалу это куда-то в сторону Нэша и Кидда.
Ещё раз это не значит что он уже настолько же крут как эти парни, но задатки у него есть.
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Abdulla
Гидди великолепен и он реально вне позиции паренёк.
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fhneh
Если еще и Холмгрэн не разочарует, это будет лучший процесс в истории!
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Anton Chevychalov
Да простит меня Милз, но это в принципе не сложно. Вот у Аргентины, Испании, Греции уже есть олстары, мвп, и почемуемунедалиэмвп. А что у Автралии? Пара-тройка добротных чемпионов и принцесса на горошине?
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гилберт
Будет круче Эндрю Гейза.
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Федерико Сан-Фелипе
Очень хочется в это верить, надеюсь не станет вторым Майклом Картером-Уилиамсом. Уж очень похожи по стилю
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fhneh
Ответ DuncanTim1921
Меня возможно заминусуют, но есть ощущение что этот парень способен вырасти в великого разыгрывающего, по потенциалу это куда-то в сторону Нэша и Кидда. Ещё раз это не значит что он уже настолько же крут как эти парни, но задатки у него есть.
кидда больше напоминает
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Venger80
Ответ DuncanTim1921
Меня возможно заминусуют, но есть ощущение что этот парень способен вырасти в великого разыгрывающего, по потенциалу это куда-то в сторону Нэша и Кидда. Ещё раз это не значит что он уже настолько же крут как эти парни, но задатки у него есть.
А за что минусовать? Любому здравомыслящему поклоннику баскетбола это видно
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Артур Артур
Ответ Anton Chevychalov
Да простит меня Милз, но это в принципе не сложно. Вот у Аргентины, Испании, Греции уже есть олстары, мвп, и почемуемунедалиэмвп. А что у Автралии? Пара-тройка добротных чемпионов и принцесса на горошине?
Он вам не принцесса!
Беня ещё вернётся (наверное)
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