Джейлен Браун: «Если бы я не отреагировал на Ньянга, они продолжили бы игру. И тут появляется Скотт Фостер»

Теги Бостон Филадельфия НБА судьи НБА плей-офф Скотт Фостер Джордж Ньянг Джейлен Браун Баскетбол

Свингмен «Бостона» Джейлен Браун прокомментировал эпизод седьмого матча, когда форвард «Филадельфии» Джордж Ньянг, находясь на скамейке запасных, схватил его за ногу, чтобы помешать убежать в атаку.

Оба игрока получили технический фол.

«Игра была эмоциональная. Наверное, Ньянг посреди всего этого просто подумал, что можно попытаться схватить соперника, немного замедлить его. Не думаю, что он плохой парень или что-то в этом роде, я тренируюсь с ним в межсезонье. Мне кажется, он просто увлекся и решил что-то сделать. И я отреагировал. Даже не знаю, как должен был на это отреагировать, но если бы я ничего не сделал, они, вероятно, продолжили бы игру.

И тут появляется Скотт Фостер. И еще до того, как стало понятно, что там случилось, дает мне технический. Я определенно не хотел получать технарь в такой ситуации», – заявил Браун.

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3 комментария

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SamArus51
Ответ Серебристый
«И тут появляется Скотт Фостер» звучит как мем
Крис Пол в очередной раз идёт за титулом
И тут появляется Скотт Фостер
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серебристый
«И тут появляется Скотт Фостер»

звучит как мем
+11
0
+11
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pele_kan
Ответ SamArus51
Крис Пол в очередной раз идёт за титулом И тут появляется Скотт Фостер
Here’s Scotty
+3
0
+3
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