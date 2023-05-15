Джейлен Браун: «Если бы я не отреагировал на Ньянга, они продолжили бы игру. И тут появляется Скотт Фостер»

Свингмен «Бостона» прокомментировал эпизод седьмого матча, когда форвард «Филадельфии» , находясь на скамейке запасных, схватил его за ногу, чтобы помешать убежать в атаку.

Оба игрока получили технический фол.

«Игра была эмоциональная. Наверное, Ньянг посреди всего этого просто подумал, что можно попытаться схватить соперника, немного замедлить его. Не думаю, что он плохой парень или что-то в этом роде, я тренируюсь с ним в межсезонье. Мне кажется, он просто увлекся и решил что-то сделать. И я отреагировал. Даже не знаю, как должен был на это отреагировать, но если бы я ничего не сделал, они, вероятно, продолжили бы игру.

И тут появляется . И еще до того, как стало понятно, что там случилось, дает мне технический. Я определенно не хотел получать технарь в такой ситуации», – заявил Браун.

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