«Между регуляркой и плей-офф целая неделя». Джоэл Эмбиид раскритиковал НБА за вручение награды MVP перед 3-м матчем

Теги Бостон Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид раскритиковал НБА за решение вручить ему награду MVP перед началом 3-го матча серии второго раунда плей-офф против «Бостона» (102:114, 1-2).

«Не думаю, что это сильно повлияло на меня, но все это внимание могло немного отвлекать.

Мне кажется, что подобные церемонии лучше проводить в другое время. У нас целая неделя между регулярным чемпионатом и плей-офф. Можно делать это прямо перед плей-офф.

Жаль, что мы сегодня проиграли. Победа сделала бы это вручение еще лучше», – сказал Эмбиид.

Надежный «Бостон» и вялый Харден испортили MVP-вечер Эмбииду. А сам Джоэл чуть не раздавил ногой голову соперника (случайно)

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29 комментариев

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Артем Кузнецов
Стадии Эмбида:
1. Не знаю что ещё сделать для МВП
2. МВП не важен, важен результат
3. Кто говорит, что МВП не важен - брешет
4. Всю жизнь мечтал о МВП
5. Вы дали мне МВП не вовремя и без должного уважения
+117
-3
+114
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Артём Альбрехт
ахах. Это потому что на фоне плей-офф он уже не выглядит как МВП)) А Йокич по прежнему хорош))
+73
-1
+72
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ARCAN
Целая неделя... и Йокич
+35
-2
+33
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proAlex19
нытик...самый никчемный мвп в истории
+24
-2
+22
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Артём Голобородько
Ему уже даже дали MVP, но он всё равно ноет! Почему... Зачем... Что за бред... Что ты такое... 🙈
+23
-5
+18
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Miknik
В чем-то прав. С другой стороны сам возвел эту награду во что-то сверхценное для себя, получай давление взамен. Влетят они Бостону, ментально слабенькие
+19
-2
+17
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Валерий Королёв
Его можно понять. Если бы вручили сразу после регулярки, то сомневающихся было б меньше. А так, все увидели, кто его по факту выиграл, а кто наныл
+20
-4
+16
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kaissa
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид раскритиковал НБА за решение вручить ему награду MVP.+++))))))
+15
0
+15
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EchteLiebe
Было бы забавно если бы ему вручили перед 5 матчем, когда Фила 4-1 отлетит)
+11
0
+11
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NikolayOss
Не успел получить награду, а уже снова ноет. На сей раз потому что получил её перед матчем в котором проиграл, поэтому награда виновата в проигрыше. А раз награду давала лига, значит это их косяк. Ох...
+10
-1
+9
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Consiglie
Ответ NastyNay
Нужно было Яннису давать. Его бы вручение ни от чего не отвлекало
А рыбалка как же?)
+7
-2
+5
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NastyNay
Нужно было Яннису давать. Его бы вручение ни от чего не отвлекало
+9
-5
+4
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ДядюшкаДрю
Ответ Квирлиан Траппе
Ну как же? Есть ещё Д-Роуз
почему Ди Роуз никчемный МВП ?
+5
-1
+4
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Tolball
Конечно организаторы дали маху,учились бы у англичан,вон как люди коронацию умеют проводить!А Джоэл посмотрел,сравнил и понятно обиделся...
+3
0
+3
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ДядюшкаДрю
Ответ Miknik
В чем-то прав. С другой стороны сам возвел эту награду во что-то сверхценное для себя, получай давление взамен. Влетят они Бостону, ментально слабенькие
так Джимбо и называл их кексиками и слабаками, поэтому его и не оставили в Филе
+4
-2
+2
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Danya Black
Йокича дважды выносили перед вручением))) и ничего нытики молчали)) двойные овощные стандарты
+3
-1
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demx
Всегда считал, что награды надо раздавать перед ПО.
+2
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kemp
Ответ EchteLiebe
Было бы забавно если бы ему вручили перед 5 матчем, когда Фила 4-1 отлетит)
Или после матча 🤣
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Light Yagami
Ответ Артём Голобородько
Ему уже даже дали MVP, но он всё равно ноет! Почему... Зачем... Что за бред... Что ты такое... 🙈
Потому что плэй-офф в разгаре самом, и Ёкич показывает, кто тут батя на самом деле. Хотя команда у него не лучше, чем 76-е без Эмбиида.
+9
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BT
Начал артподготовку ко второму. Готовь сани летом, как говорится.
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FEF2
Эмбид "о чем мы ноем сегодня"
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Evincive
Он ещё что -то вякает.Молчал бы в тряпочку и тихо радовался. Как там у Булгакова - Так свезло мне, так свезло - просто неописуемо свезло.
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jonnysilverhand01
Ныть это смысл жизни … наверное поэтому французский паспорт сделал, чтобы если в США не вызовут, не плакать
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maxoc
По факту там всего пару дней и плей-офф погнали.
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Abdul Aziz
он прав
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