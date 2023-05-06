«Между регуляркой и плей-офф целая неделя». Джоэл Эмбиид раскритиковал НБА за вручение награды MVP перед 3-м матчем
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид раскритиковал НБА за решение вручить ему награду MVP перед началом 3-го матча серии второго раунда плей-офф против «Бостона» (102:114, 1-2).
«Не думаю, что это сильно повлияло на меня, но все это внимание могло немного отвлекать.
Мне кажется, что подобные церемонии лучше проводить в другое время. У нас целая неделя между регулярным чемпионатом и плей-офф. Можно делать это прямо перед плей-офф.
Жаль, что мы сегодня проиграли. Победа сделала бы это вручение еще лучше», – сказал Эмбиид.
Надежный «Бостон» и вялый Харден испортили MVP-вечер Эмбииду. А сам Джоэл чуть не раздавил ногой голову соперника (случайно)
1. Не знаю что ещё сделать для МВП
2. МВП не важен, важен результат
3. Кто говорит, что МВП не важен - брешет
4. Всю жизнь мечтал о МВП
5. Вы дали мне МВП не вовремя и без должного уважения