Центровой «Филадельфии» раскритиковал за решение вручить ему награду MVP перед началом 3-го матча серии второго раунда плей-офф против « » (102:114, 1-2).

«Не думаю, что это сильно повлияло на меня, но все это внимание могло немного отвлекать.

Мне кажется, что подобные церемонии лучше проводить в другое время. У нас целая неделя между регулярным чемпионатом и плей-офф. Можно делать это прямо перед плей-офф.

Жаль, что мы сегодня проиграли. Победа сделала бы это вручение еще лучше», – сказал Эмбиид.

Надежный «Бостон» и вялый Харден испортили MVP-вечер Эмбииду. А сам Джоэл чуть не раздавил ногой голову соперника (случайно)