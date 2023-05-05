Маркус Смарт: «Уайт, Брогдон и Смарт – лучшее защитное трио в НБА»
Разыгрывающий «Бостона» Маркус Смарт считает бэккорт «Селтикс» в лице его самого, Малкольма Брогдона и Деррика Уайта лучшим оборонительным трио в НБА.
Журналист Sports Illustrated Крис Манникс в разговоре с основателем The Ringer Биллом Симмонсом поделился словами разыгрывающего после второго матча серии с «Атлантой».
«Я обсуждал со Смартом оборонительные действия защитников команды после второй победы над «Хоукс». «[Уайт, Брогдон и Смарт] – лучшее защитное трио в НБА», – заявил тогда Маркус», – поделился Манникс.
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