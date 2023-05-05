Маркус Смарт: «Уайт, Брогдон и Смарт – лучшее защитное трио в НБА»

Разыгрывающий « » считает бэккорт «Селтикс» в лице его самого, и лучшим оборонительным трио в .

Журналист Sports Illustrated Крис Манникс в разговоре с основателем The Ringer Биллом Симмонсом поделился словами разыгрывающего после второго матча серии с «Атлантой».

«Я обсуждал со Смартом оборонительные действия защитников команды после второй победы над «Хоукс». «[Уайт, Брогдон и Смарт] – лучшее защитное трио в НБА», – заявил тогда Маркус», – поделился Манникс.

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