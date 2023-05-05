Маркус Смарт: «Уайт, Брогдон и Смарт – лучшее защитное трио в НБА»

Теги Бостон НБА Билл Симмонс Маркус Смарт Малкольм Брогдон Деррик Уайт Баскетбол

Разыгрывающий «Бостона» Маркус Смарт считает бэккорт «Селтикс» в лице его самого, Малкольма Брогдона и Деррика Уайта лучшим оборонительным трио в НБА.

Журналист Sports Illustrated Крис Манникс в разговоре с основателем The Ringer Биллом Симмонсом поделился словами разыгрывающего после второго матча серии с «Атлантой».

«Я обсуждал со Смартом оборонительные действия защитников команды после второй победы над «Хоукс». «[Уайт, Брогдон и Смарт] – лучшее защитное трио в НБА», – заявил тогда Маркус», – поделился Манникс.

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10 комментариев

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Артём Голобородько
Ответ DeX
Брук Лопес, Адетокумбо, Холидей
Ага, 1-4 защитили знатно
+4
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wildgamer
Мб речь про защиту именно бэккорта ?
+2
-1
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mqh9pzrxgf
Ответ wildgamer
Мб речь про защиту именно бэккорта ?
Ну так в тесте именно это и написано
+1
0
+1
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mqh9pzrxgf
Ответ DeX
Бостонскому трио Харден 45 очей накидал
Цыплят по осени считают)
0
0
0
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