Пол Джордж: «Сегодня дети не способны разобраться с защитником 1 на 1. Это утраченное искусство»

Звездный форвард « » в очередном выпуске своего подкаста заявил, что способность разобраться с защитником в изоляции является неотъемлемым качеством сильного игрока.

«В детстве я часто играл 1 на 1, и благодарен за это. Это утраченное искусство для детей текущего поколения – умение играть в изоляции.

В раннем возрасте я научился попадать с игры. Научился делать броски с рукой перед лицом. Начал чувствовать себя комфортно. А затем, в процессе игры, стал думать: «Хорошо, как я могу разнообразить свой арсенал навыков?» Выполнял движения так, словно кто-то оборонялся против меня. Вот почему я так хорошо меняю направления движения при дриблинге. Моя игра очень подвижная. Она построена на том, чтобы «качнуть» соперника, и сразу этим воспользоваться.

Лучшие плеймейкеры играют лучше всех в изоляции. Мне все равно, кто защищается против меня – потому что ему в любом случае понадобится помощь. Вопрос в том, откуда эта помощь придет. Дети, начните рубиться 1 на 1. Вы выйдете на другой уровень», – сказал Джордж.

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