«Не знал о некоторых личных вещах, с которыми столкнулась его семья». Стивен Эй Смит извинился за критику Кавая Ленарда на прошлой неделе

Теги Клипперс НБА НБА плей-офф Кавай Ленард Стивен Эй Смит Баскетбол

Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит дополнил cвои слова, сказанные на прошлой неделе в адрес звездного форварда «Клипперс» Кавая Ленарда.

«Кавай Ленард должен быть в списке худших суперзвезд в истории баскетбола», – заявил Смит, когда Ленард пропустил третий матч серии против «Финикса».

«На прошлой неделе я высказался о Кавае Ленарде как о суперзвезде. По-прежнему подписываюсь под каждым словом. При этом я сказал это, не зная о некоторых личных вещах, с которыми столкнулась его семья. На тот момент я не знал об этом. Повременил бы со своим мнением», – сказал Смит в эфире First Take в понедельник.

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2 комментария

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Tim Timson
Эй Смит как не крути адекватный и может признавать неправоту. ну а слушать его и смотреть на эту мимику одно удовольствие)
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