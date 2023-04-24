«Не знал о некоторых личных вещах, с которыми столкнулась его семья». Стивен Эй Смит извинился за критику Кавая Ленарда на прошлой неделе

Известный спортивный эксперт дополнил cвои слова, сказанные на прошлой неделе в адрес звездного форварда « » Кавая Ленарда.

« должен быть в списке худших суперзвезд в истории баскетбола», – заявил Смит, когда Ленард пропустил третий матч серии против «Финикса».

«На прошлой неделе я высказался о Кавае Ленарде как о суперзвезде. По-прежнему подписываюсь под каждым словом. При этом я сказал это, не зная о некоторых личных вещах, с которыми столкнулась его семья. На тот момент я не знал об этом. Повременил бы со своим мнением», – сказал Смит в эфире First Take в понедельник.

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