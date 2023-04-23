Стивен Эй Смит – Каваю Ленарду: «У тебя есть все деньги мира, чтобы получить необходимое лечение»

Теги Даллас Клипперс НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Кавай Ленард Стивен Эй Смит Баскетбол

Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит предпочел бы иметь в команде разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга, а не форварда «Клипперс» Кавая Ленарда в рамках матчей плей-офф.

«Я бы выбрал Кайри Ирвинга, а не Кавая Ленарда. Вы, наверное, думаете я под чем-то? Кайри может сделать что-то, что попадет в заголовки газет, но когда придет время плей-офф, он должен действительно попасть в неприятность, чтобы получить повреждение. Я не ставлю под сомнение легитимность травмы Кавая. Говорю лишь о его отсутствиях в совокупности с распределением нагрузки.

Ленард уходит с площадки. Он выглядит просто прекрасно. Только что набрал 30 очков, и тут мы получаем известие, что он пропустит следующую игру. Ты пропустил весь чертов сезон-2021/22. У тебя был весь этот чертов год. Ты получаешь все деньги мира, тебе доступны все технологии, чтобы получить все необходимое лечение.

Ты тренируешься, когда хочешь, путешествуешь, когда хочешь, ешь, когда и что хочешь. Все это доступно Каваю Ленарду. А то, что они получают взамен – это спорадические (книжн. единичный, проявляющийся от случая к случаю – прим.) появления на паркете», – сказал Смит.

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13 комментариев

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Undrey
спасибо стиву и павлу за объяснение значения слова "спародический", судя по "книжн" для паши это тоже новое было)
+27
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Марсель Объелся
Какой красивый русский язык у Стивена Эя. Молодец парень, чтит корни
+17
0
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фанат баскетбола
вот мы и дожили до сносок по русскому языку на спортсе
+14
-1
+13
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demx
А у Смита есть все материалы интернета, вся статистика, хорошо оплачиваемая работа на espn, но мы взамен получаем только жалкие набросы.
+5
-2
+3
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Sweetener
Ответ Undrey
спасибо стиву и павлу за объяснение значения слова "спародический", судя по "книжн" для паши это тоже новое было)
Текст новости отредактировали уже или вы не смогли увиденное слово правильно написать?
+3
0
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dl
Если не ставить под сомнение травму, то к чему весь этот спич? Травмы дело такое - сколько славных карьер они порушили или преждевременно завершили. Дерьмово для ЛАК конечно, но не думаю, что Кавай виноват в этой ситуации.
+4
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veredrim
За последние 6 сезонов Кайри провел ровно один здоровый плейофф - в прошлом году. И то, видимо, это от того, что этот самый плей-офф у Бруклина целых 4 игры занял. Во всех остальных своих походах за это время - Кайри отправлялся лечиться в самый нужный для команды момент.
И, соответственно у него было всего 3 (три) игры с 30+ очков. Три игры за шесть лет. У одного из типа лучших скореров современности.
У Кавая их за этот же срок - 28 игр с 30+ (14 в Торонто и 14 в Клипперс).
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PersonalJesuss
Ответ Daniel Fox
Кайри , ага , игрок только на чужой половине площадки , который не совместим ни с кем кроме Леброна. Стивена можно сразу записывать в Хейтеры Кавая. По факту тот же Дюрэнт за столько лет в Бруклине не сделал абсолютно ничего , стоит ли говорить про тех звёзд кому непонятно за что платят : Таунс Гобер Бил и прочие. Получается им тоже надо выдвинуть яростный пост
best ability is availability
он про это, а не про уровень игры или какие-то тактические особенности
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skreamer
And what they get in return is sporadicheskyi commitment!
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Undrey
Ответ Sweetener
Текст новости отредактировали уже или вы не смогли увиденное слово правильно написать?
сам ага затупил)
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