Стивен Эй Смит – Каваю Ленарду: «У тебя есть все деньги мира, чтобы получить необходимое лечение»

Известный спортивный эксперт предпочел бы иметь в команде разыгрывающего « » , а не форварда « » в рамках матчей плей-офф.

«Я бы выбрал Кайри Ирвинга, а не Кавая Ленарда. Вы, наверное, думаете я под чем-то? Кайри может сделать что-то, что попадет в заголовки газет, но когда придет время плей-офф, он должен действительно попасть в неприятность, чтобы получить повреждение. Я не ставлю под сомнение легитимность травмы Кавая. Говорю лишь о его отсутствиях в совокупности с распределением нагрузки.

Ленард уходит с площадки. Он выглядит просто прекрасно. Только что набрал 30 очков, и тут мы получаем известие, что он пропустит следующую игру. Ты пропустил весь чертов сезон-2021/22. У тебя был весь этот чертов год. Ты получаешь все деньги мира, тебе доступны все технологии, чтобы получить все необходимое лечение.

Ты тренируешься, когда хочешь, путешествуешь, когда хочешь, ешь, когда и что хочешь. Все это доступно Каваю Ленарду. А то, что они получают взамен – это спорадические (книжн. единичный, проявляющийся от случая к случаю – прим.) появления на паркете», – сказал Смит.

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