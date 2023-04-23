Стивен Эй Смит – Каваю Ленарду: «У тебя есть все деньги мира, чтобы получить необходимое лечение»
Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит предпочел бы иметь в команде разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга, а не форварда «Клипперс» Кавая Ленарда в рамках матчей плей-офф.
«Я бы выбрал Кайри Ирвинга, а не Кавая Ленарда. Вы, наверное, думаете я под чем-то? Кайри может сделать что-то, что попадет в заголовки газет, но когда придет время плей-офф, он должен действительно попасть в неприятность, чтобы получить повреждение. Я не ставлю под сомнение легитимность травмы Кавая. Говорю лишь о его отсутствиях в совокупности с распределением нагрузки.
Ленард уходит с площадки. Он выглядит просто прекрасно. Только что набрал 30 очков, и тут мы получаем известие, что он пропустит следующую игру. Ты пропустил весь чертов сезон-2021/22. У тебя был весь этот чертов год. Ты получаешь все деньги мира, тебе доступны все технологии, чтобы получить все необходимое лечение.
Ты тренируешься, когда хочешь, путешествуешь, когда хочешь, ешь, когда и что хочешь. Все это доступно Каваю Ленарду. А то, что они получают взамен – это спорадические (книжн. единичный, проявляющийся от случая к случаю – прим.) появления на паркете», – сказал Смит.
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И, соответственно у него было всего 3 (три) игры с 30+ очков. Три игры за шесть лет. У одного из типа лучших скореров современности.
У Кавая их за этот же срок - 28 игр с 30+ (14 в Торонто и 14 в Клипперс).
он про это, а не про уровень игры или какие-то тактические особенности