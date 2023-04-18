«Даллас» собирается нанять Денниса Линдсея в качестве консультанта

Теги Даллас НБА Юта Деннис Линдсей Баскетбол

«Даллас» ведет переговоры о назначении Денниса Линдсея на должность специального помощника генерального менеджера команды Нико Харрисона.

Летом 2021 года «Мэверикс» рассматривали возможность найма Линдсея на замену Донни Нельсона, прежде чем нанять Харрисона.

54-летний Линдсей с 2012 года работает в руководстве «Юты». С 2012 по 2019 год он занимал должность генерального менеджера, затем стал исполнительным вице-президентом по баскетбольным операциям, а в 2021-м перешел на роль консультанта.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

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