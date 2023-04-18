Кэм Джонсон поставил сверху через Джоэла Эмбиида

Теги Бруклин Филадельфия НБА видео НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Кэмерон Джонсон Баскетбол

Форвард «Бруклина» Кэм Джонсон стал автором впечатляющего постер-данка во время второго матча серии с «Филадельфией».

Джонсон ворвался в трехсекундную и поставил сверху через звездного центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида.

На счету Джонсона 28 очков, 4 подбора и 2 перехвата, «Нетс» уступили со счетом 84:96 (0-2).

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5 комментариев

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evgen98
В данном эпизоде Кэмерон молодец, но вообще Джоэль сегодня не мало зачехлил игроков Бруклина, правда про это новостей нет, наверно считается обыденностью.
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kaissa
Ответ evgen98
В данном эпизоде Кэмерон молодец, но вообще Джоэль сегодня не мало зачехлил игроков Бруклина, правда про это новостей нет, наверно считается обыденностью.
Эмбид тоже молодец - не побоялся постера - постарался отзащищаться...
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evgen98
Ответ kaissa
Эмбид тоже молодец - не побоялся постера - постарался отзащищаться...
Это ПО - тут не надо бояться постеров, надо просто выкладываться и пытаться мешать сопернику в каждом эпизоде.
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kaissa
Ответ evgen98
Это ПО - тут не надо бояться постеров, надо просто выкладываться и пытаться мешать сопернику в каждом эпизоде.
Согласен.
Но у игроков НБА в подкорке посадить на постер соперника и избежать его самому...
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