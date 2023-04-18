Кэм Джонсон поставил сверху через Джоэла Эмбиида

Форвард « » стал автором впечатляющего постер-данка во время второго матча серии с «Филадельфией».

Джонсон ворвался в трехсекундную и поставил сверху через звездного центрового «Сиксерс» .

На счету Джонсона 28 очков, 4 подбора и 2 перехвата, «Нетс» уступили со счетом 84:96 (0-2).

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