Кэм Джонсон поставил сверху через Джоэла Эмбиида
Форвард «Бруклина» Кэм Джонсон стал автором впечатляющего постер-данка во время второго матча серии с «Филадельфией».
Джонсон ворвался в трехсекундную и поставил сверху через звездного центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида.
На счету Джонсона 28 очков, 4 подбора и 2 перехвата, «Нетс» уступили со счетом 84:96 (0-2).
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