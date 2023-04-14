Претендет на выбор в первом раунде драфта 2024 Майки Уильямс арестован по подозрению в нападении на человека с применением огнестрельного оружия

Претендент на выбор в первом раунде драфта 2024 Майки Уильямс был задержан по подозрению в нападении на человека с применением огнестрельного оружия.

По словам лейтенанта Мэтта Карпентера из департамента шерифа округа Сан-Диего, молодой человек, похожий по описанию на известного баскетболиста Майки Уильямса, был арестован по подозрению в пяти преступлениях, связанных с нападением на человека с применением огнестрельного оружия.

Майкл Энтони Уильямс, который родился 26 июня 2004 года, был арестован и помещен в тюрьму округа Сан-Диего в четверг в 15:30, согласно записям департамента. Его имя, дата рождения и физическое описание совпадают с именем Майки Уильямса, звездного баскетболиста и студента университета Мемфиса.

Лейтенант Карпентер сказал, что несколько фотографий Майки Уильямса, предоставленных NBC 7 для сравнения, соответствуют описанию и фотографии Майкла Энтони Уильямса, который в тот момент находился под стражей.

Карпентер подтвердил, что Майкл Энтони Уильямс был освобожден под залог в 50 000 долларов сразу после полуночи в пятницу.

Баскетболист является одним из самых популярных проспектов в стране. Еще в школе он подписал соглашение со спортивным агенством, исчисляемое миллионам долларов. Сейчас аккаунты Уияльямса в соцсетях деактивированы. Университет и окружение игрока не комментировали произошедшее.

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