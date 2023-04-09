Чемпионат Франции. «Монако» сразится с «По-Ортезом», «Виллербан» – с «Гравлин-Дюнкерком»

В воскресенье, 9 апреля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут три матча.

Лидер таблицы «Монако» сразится в гостях с « », « » – с «Гравлин-Дюнкерком».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 22-5, Метрополитан – 19-9, Виллербан – 17-9, Дижон – 17-10, Шоле – 16-11, Бурк – 16-11, – 14-13, Роанн – 14-14, Гравлин-Дюнкерк – 13-15, – 12-14, – 12-15, Ле-Портель – 12-16, Нантер – 12-16, – 11-15, Нанси – 10-17, По-Ортез – 9-17, Блуа – 10-18, Фос Прованс – 8-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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