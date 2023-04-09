Чемпионат Франции. «Монако» сразится с «По-Ортезом», «Виллербан» – с «Гравлин-Дюнкерком»

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В воскресенье, 9 апреля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут три матча.

Лидер таблицы «Монако» сразится в гостях с «По-Ортезом», «Виллербан» – с «Гравлин-Дюнкерком».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

По-Ортез – Монако
Дата проведения
9 апреля, 18.00, «Palais des Sports»
Онлайн матча

Париж – Лимож
Дата проведения
9 апреля, 18.00, «АккорХотелс Арена»
Онлайн матча

Гравлин-Дюнкерк – LDLC АСВЕЛ
Дата проведения
9 апреля, 18.00, «Sportica»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 22-5, Метрополитан – 19-9, Виллербан – 17-9,  Дижон – 17-10, Шоле – 16-11, Бурк – 16-11,  Ле-Ман – 14-13, Роанн – 14-14, Гравлин-Дюнкерк – 13-15, Лимож – 12-14, Париж – 12-15, Ле-Портель – 12-16, Нантер – 12-16, Страсбур – 11-15, Нанси – 10-17, По-Ортез – 9-17, Блуа – 10-18, Фос Прованс – 8-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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