Чемпионат Франции. «Париж» примет «Фос Прованс»

«Париж» примет «Фос Прованс»

В среду, 5 апреля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А « » примет «Фос Прованс».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 22-5, Метрополитан – 18-9, Виллербан – 17-9, Дижон – 16-10, Шоле – 16-10, Бурк – 15-11, Ле-Ман – 14-12, Роанн – 14-13, Гравлин-Дюнкерк – 13-15, Лимож – 12-14, Страсбур – 11-14, Париж – 11-15, Ле-Портель – 11-16, Нантер – 11-16, Блуа – 10-17, По-Ортез – 9-17, Нанси – 9-17, Фос Прованс – 8-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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