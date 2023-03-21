Сергей Базаревич: «Не выполнили задачу, но у клуба светлое будущее»

Главный тренер «Самары» после поражения от « » (83:87), заявил, что команда не выполнила задачу, не выйдя в плей-офф Лиги ВТБ, но у нее светлое будущее.

«Я разочарован: мы не выполнили задачу. Единственное, сегодня было 4347 болельщиков — это, конечно, несомненное достижение клуба. Нас поддерживали — к сожалению, мы надежд не оправдали. И главный плюс: думаю, у клуба светлое будущее. Наверное, были слишком большие ожидания от того, что мы можем сделать — мы их не оправдали.

А конкретно по игре... Могу сказать, что мы боролись и продолжали играть, несмотря на разницу — но начинать так дома... Ты неудачно начинаешь, тебе забивают легкие мячи (29 очков за четверть — сумасшедший показатель!) — и случается ментальный провал. Мы этот ментальный провал победить, к сожалению, не сумели.

Эмоции, которые должны быть под контролем, зачастую были не под контролем. Это с нами сыграло злую штуку. Но я всегда верю, что мы можем вернуться — если бы я не верил, мы бы, наверное, и не возвращались. Но для меня некоторые вещи необъяснимы. Когда ты видишь этот зал, который тебя поддерживает — чего бояться-то? Как у нас некоторые вышли испуганными.

Мое будущее? Я не выполнил задачу, которая передо мной стояла, поэтому это зависит от разговора с руководством. Хотя у меня контракт еще на год», – сказал Базаревич.

«Мы столько времени проводим вместе. Просто невозможно, чтобы мы не снились друг другу». «Самара» покоряет Премьер-лигу