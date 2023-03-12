Джейлен Барфорд: «Наша цель – выигрывать каждый матч»

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» рассказал, что преимущество своей площадки для него не имеет значения.

«Наша цель – выигрывать каждый матч. Место в таблице – это уже следствие. А если честно, то лично для меня не особенно принципиально, где играть – дома или в гостях. Когда чужие трибуны злятся и свистят, это меня тоже отлично мотивирует. Но я понимаю, что преимущество своей площадки в плей-офф, скорее всего, будет означать больше матчей в Краснодаре.

Я знаю, как Локосемья любит баскетбол, и мы, конечно, будем стараться подарить нашим преданным болельщикам как можно больше радостных моментов», – пояснил баскетболист.

« » идет на 5-й строчке в группе «А» с результатом 16-13.

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