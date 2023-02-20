Кейон Дулинг и Алан Андерсон приговорены к тюремному заключению за мошенничество

Теги происшествия Алан Андерсон Кейон Дулинг НБА Терренс Уильямс Баскетбол

Бывшие игроки НБА Кейон Дулинг и Алан Андерсон были приговорены к тюремному заключению за участие в мошеннической схеме с программой медицинского страхования и социального обеспечения игроков.

42-летний Дулинг приговорен к 30 месяцам тюрьмы с конфискацией 449 250 долларов, Андерсон (40 лет) – к 24 месяцам с конфискацией 121 000 долларов. Также бывшие игроки НБА обязаны выплатить компенсацию в размере 547 495 и 121 000 долларов соответственно.

Инициатором широкомасштабной мошеннической схемы стал Терренс Уильямс, выбранный под 11-м номером драфта НБА-2009. С помощью этой схемы бывшие игроки лиги получили незаконным путем несколько миллионов долларов.

По словам прокурора, Дулинг и Андерсон помогали Уильямсу вербовать других игроков для участия в мошеннической схеме.

Уильямс и еще 18 бывших игроков подавали поддельные заявления о возмещении расходов на медицинские и стоматологические услуги, которых в действительности они никогда не получали. В октябре 2021 года им было предъявлено обвинение. В ходе расследования выяснилось, что в период с 2017 по 2021 год  они подали поддельных заявлений на сумму не менее 5 миллионов долларов.

В обвинительном заключении также были названы шестикратный член защитных сборных НБА Тони Аллен, бывший защитник «Лейкерс» Шэннон Браун, экс-форвард «Бостона» Глен «Биг Бэйби» Дэвис, а также Дариус Майлз, Себастьян Телфэйр, Уилл Байнэм, Мелвин Илай, Крис Даглас-Робертс, Тони Ротен, Си Джей Уотсон, Милт Паласио, Антуан Райт, Рубен Паттерсон, Эдди Робинсон, Грегори Смит и Джамарио Мун.

В августе прошлого года Уильямс признал свою вину. Баскетболисту грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в сговоре и обязательное лишение свободы на срок не менее двух лет за кражу личных данных.

В мошенничестве с медстраховками на $4 млн обвиняются 18 экс-игроков НБА. Вы не поверите, как глупо они спалились

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6 комментариев

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4eLOVE4iK
С одной стороны странно как то узнать что нормальные ролевики, за некоторых даже болел, потому что за Нетс играли, в такой ситуации оказались а с другой после истории с R Kelly можно уже ничему не удивляться(((
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wallenberg
Не хочу показаться расистом, но что-то не вижу в списке условного Сашу Вуячича или Скалабрини... Казалось бы даже у тех, кто банку грел, всё равно должны быть накопления, которые позволяют безбедно жить и продолжать работать в структуре спорта, но нет... это на каком-то генетическом уровне у темнокожих игроков - нет-нет, да мутью такой заниматься. И поделом что сели.
+1
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Pikachu Pikachu
Сколько знакомых имен, а все ради 5 миллионов долларов на всех. То бишь, если на всех пораскидать, то это даже не годичная минималка...
+2
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+2
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Lexxxus
Ответ paganism
Андерсон не сказать что совсем не запомнился, вполне норм роевик, в Майами сейчас таких полно
Дулинг тоже немало поиграл в лиге за разные команды. Выходил со скамейки. А теперь облюбует другую скамейку - в тюрьме.
+5
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+5
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paganism
а Терренс до сих пор мог бы в нба быть, если б с головой дружил, физика там сумасшедшая была
+3
0
+3
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paganism
Андерсон не сказать что совсем не запомнился, вполне норм роевик, в Майами сейчас таких полно
+1
0
+1
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