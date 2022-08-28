Бывший игрок НБА Терренс Уильямс признал себя виновным в мошенничестве

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Бывший игрок НБА Терренс Уильямс признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества в сфере здравоохранения и краже личных данных.

Уильямс был организатором широкомасштабной мошеннической схеме с использованием программы медицинского страхования и социального обеспечения игроков НБА. С помощью этой схемы бывшие игроки лиги получили незаконным путем несколько миллионов долларов.

35-летний Уильямс в пятницу подал заявление в федеральный суд Манхэттена. Приговор должен быть вынесен в январе, баскетболисту грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в сговоре и обязательное лишение свободы на срок не менее двух лет за кражу личных данных.

Уильямс и еще 17 бывших игроков подавали поддельные заявления о возмещении расходов на медицинские и стоматологические услуги, которых в действительности они никогда не получали. В октябре 2021 года им было предъявлено обвинение. В ходе расследования выяснилось, что в период с 2017 по 2021 год  они подали поддельных заявлений на сумму не менее 5 миллионов долларов.

В обвинительном заключении были названы шестикратный член защитных сборных НБА Тони Аллен, бывший защитник «Лейкерс» Шэннон Браун, экс-форвард «Бостона» Глен «Биг Бэйби» Дэвис, а также Дариус Майлз, Себастьян Телфэйр, Алан Андерсон, Уилл Байнэм, Мелвин Илай, Крис Даглас-Робертс, Тони Ротен, Си Джей Уотсон, Милт Паласио, Антуан Райт, Рубен Паттерсон, Эдди Робинсон, Грегори Смит и Джамарио Мун.

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