«Клипперс» отказались включить Терэнса Мэнна в возможную сделку по обмену Фреда Ванвлита

«Клипперс» были заинтересованы в приобретении разыгрывающего «Торонто» перед прошедшим дедлайном обменов. «Рэпторс» требовали включить в сделку защитника , на что « » не согласились, сообщает инсайдер ESPN Зак Лоу.

Контракт Ванвлита истекает в этом году, поскольку игрок отказал « » в продлении соглашения на четыре года и 114 миллионов долларов. Защитник рассчитывает в межсезонье подписать новый крупный контракт.

Мэнн в январе закрепился в роли стартового разыгрывающего «Клипперс».

Дюрэнт – в «Финиксе»! «Лейкерс» получили Расселла за Расселла, «Уорриорз» возвращают Пэйтона. Дедлайн-2023 стал мемом