«Клипперс» отказались включить Терэнса Мэнна в возможную сделку по обмену Фреда Ванвлита
«Клипперс» были заинтересованы в приобретении разыгрывающего «Торонто» Фреда Ванвлита перед прошедшим дедлайном обменов. «Рэпторс» требовали включить в сделку защитника Терэнса Мэнна, на что «Клипперс» не согласились, сообщает инсайдер ESPN Зак Лоу.
Контракт Ванвлита истекает в этом году, поскольку игрок отказал «Торонто» в продлении соглашения на четыре года и 114 миллионов долларов. Защитник рассчитывает в межсезонье подписать новый крупный контракт.
Мэнн в январе закрепился в роли стартового разыгрывающего «Клипперс».
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Поправил.
Как по мне, раз уж с Ирвингом не получилось, то лучше приберечь активы до следующего лета, когда станет доступен для обмена не только пик 2028, но и пик 2030. Вместе с двумя свопами (2027, 2029), новичком с драфта, негарантированным контрактом Гордона (который будет иметь немалую ценность для команд, желающих расчистить платежку), ну и может быть Мэнном и другой молодежью (Хайленд, Бостон, Диабате) у ЛАК появится уже более внушительный набор активов. И если подвернется новая звезда, запросившая обмен, то шансов у ЛАК будет уже побольше.
Не факт, что не из рядов тех же Торонто.
А, по факту, Менн как раз цементирует защиту. И именно ту защиту, которую Клипперс весь сезон тренируют и играют.
Говорю же - смотри матчи.)
Для этого состава, Ванвлит больше подходит, чем Уэстбрук