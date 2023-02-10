«Клипперс» отказались включить Терэнса Мэнна в возможную сделку по обмену Фреда Ванвлита

Теги Клипперс Торонто НБА Фред Ванвлит Терэнс Мэнн Баскетбол

«Клипперс» были заинтересованы в приобретении разыгрывающего «Торонто» Фреда Ванвлита перед прошедшим дедлайном обменов. «Рэпторс» требовали включить в сделку защитника Терэнса Мэнна, на что «Клипперс» не согласились, сообщает инсайдер ESPN Зак Лоу.

Контракт Ванвлита истекает в этом году, поскольку игрок отказал «Торонто» в продлении соглашения на четыре года и 114 миллионов долларов. Защитник рассчитывает в межсезонье подписать новый крупный контракт.

Мэнн в январе закрепился в роли стартового разыгрывающего «Клипперс».

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11 комментариев

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lecter666_destiny
Ответ Fungus_Amongus
Ах, пипец, я не знаю, что со мной, похоже застрял в 2018-м ). Поправил.
не поправил, так и останется навсегда 2018 год...
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Fungus_Amongus
Ответ udod
давненько я Клипперс не видел) Мэнну в след. сезоне 27 лет, 198 см, в профиле написано лёгкий форвард, делает по сезону аж 2,1 паса -это что за разыгрывающий такой?
Он PG не по роли, а по позиции, как Беверли тот же. Ну и в защите он действительно PG, защищается на периметре против боллхэндлеров. Что касается навыков паса, то они у него не самые плохие, еще в дебютный сезон набирал 5.3 ассиста в пересчете на 36 минут. А потом что-то скромный слишком стал, постоянно другим уступает мяч. Всегда хочется, чтобы он побольше брал на себя, бросал, обострял, под кольцо лез, скидывал партнерам. Он может все это в принципе, но пока звезды не травмированы в нем эта агрессивность не просыпается.
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Fungus_Amongus
Ответ fcsmalex
вы никак не привыкнете что уже 2020ые?)
Ах, пипец, я не знаю, что со мной, похоже застрял в 2018-м ).

Поправил.
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fcsmalex
Ответ Fungus_Amongus
Отдать и пик 2018 и Мэнна слишком жирно за истекающий контракт ВанФлита, которому пришлось бы переплачивать летом. Он не Ирвинг, это за того можно было отдать если не все, то многое, а ВанФлит, совсем не факт, что существенно усилил бы Клипперс. Очков он набирает довольно много, но с эффективностью всегда были проблемы. Плохо бросает средние, плох из под кольца, не особо много штрафных собирает. Просто пулять много трешек со средним процентом и Гордон сможет и Хайленд. ВанФлит активен в защите, перехватов много делает, но что-то не очень верится, что с его ростом и короткими руками он действительно будет полезен в защите, особенно в ПО, когда все будут искать мисматчи. Как по мне, раз уж с Ирвингом не получилось, то лучше приберечь активы до следующего лета, когда станет доступен для обмена не только пик 2028, но и пик 2030. Вместе с двумя свопами (2027, 2029), новичком с драфта, негарантированным контрактом Гордона (который будет иметь немалую ценность для команд, желающих расчистить платежку), ну и может быть Мэнном и другой молодежью (Хайленд, Бостон, Диабате) у ЛАК появится уже более внушительный набор активов. И если подвернется новая звезда, запросившая обмен, то шансов у ЛАК будет уже побольше.
вы никак не привыкнете что уже 2020ые?)
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Fungus_Amongus
Отдать и пик 2018 и Мэнна слишком жирно за истекающий контракт ВанФлита, которому пришлось бы переплачивать летом. Он не Ирвинг, это за того можно было отдать если не все, то многое, а ВанФлит, совсем не факт, что существенно усилил бы Клипперс. Очков он набирает довольно много, но с эффективностью всегда были проблемы. Плохо бросает средние, плох из под кольца, не особо много штрафных собирает. Просто пулять много трешек со средним процентом и Гордон сможет и Хайленд. ВанФлит активен в защите, перехватов много делает, но что-то не очень верится, что с его ростом и короткими руками он действительно будет полезен в защите, особенно в ПО, когда все будут искать мисматчи.
Как по мне, раз уж с Ирвингом не получилось, то лучше приберечь активы до следующего лета, когда станет доступен для обмена не только пик 2028, но и пик 2030. Вместе с двумя свопами (2027, 2029), новичком с драфта, негарантированным контрактом Гордона (который будет иметь немалую ценность для команд, желающих расчистить платежку), ну и может быть Мэнном и другой молодежью (Хайленд, Бостон, Диабате) у ЛАК появится уже более внушительный набор активов. И если подвернется новая звезда, запросившая обмен, то шансов у ЛАК будет уже побольше.
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...Quo Vadis...
Ответ udod
и поэтому с таким стартёром Кавай хотел разыгрывающего в команду?
Это был всего лишь слух от кого-то.
Не факт, что не из рядов тех же Торонто.

А, по факту, Менн как раз цементирует защиту. И именно ту защиту, которую Клипперс весь сезон тренируют и играют.

Говорю же - смотри матчи.)
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udod
Ответ ...Quo Vadis...
Посмотри.)
и поэтому с таким стартёром Кавай хотел разыгрывающего в команду?
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...Quo Vadis...
Ответ udod
давненько я Клипперс не видел) Мэнну в след. сезоне 27 лет, 198 см, в профиле написано лёгкий форвард, делает по сезону аж 2,1 паса -это что за разыгрывающий такой?
Посмотри.)
+1
-3
-2
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...Quo Vadis...
Ответ razval
Из расчет «здесь и сейчас», надо было менять не думая… Для этого состава, Ванвлит больше подходит, чем Уэстбрук
Но меньше, чем Менн, при остальном составе.
0
-2
-2
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udod
давненько я Клипперс не видел) Мэнну в след. сезоне 27 лет, 198 см, в профиле написано лёгкий форвард, делает по сезону аж 2,1 паса -это что за разыгрывающий такой?
+3
0
+3
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razval
Из расчет «здесь и сейчас», надо было менять не думая…
Для этого состава, Ванвлит больше подходит, чем Уэстбрук
+4
-1
+3
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