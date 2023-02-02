Фред Ванвлит хочет остаться в «Торонто»

Разыгрывающий « » , имя которого упоминается в слухах об обменах, хочет остаться в канадской команде, сообщает SportsNet.

«Худшее, что может случиться с Фредом — это обмен. Если вы не суперзвезда, которая получает максимальный контракт, несмотря ни на что, лучший способ заработать деньги — оставаться в своей команде», – приводятся слова одного из инсайдеров лиги.

Ранее сообщалось о серьезном интересе к Ванвлиту со стороны «Клипперс».

Первый трейд «Лейкерс» в этом сезоне – выменяли себе двухметрового афрояпонца из «Вашингтона». Сделка спасет команду?