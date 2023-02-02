Фред Ванвлит хочет остаться в «Торонто»

Теги возможные переходы Торонто НБА Фред Ванвлит Баскетбол

Разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит, имя которого упоминается в слухах об обменах, хочет остаться в канадской команде, сообщает SportsNet.

«Худшее, что может случиться с Фредом — это обмен. Если вы не суперзвезда, которая получает максимальный контракт, несмотря ни на что, лучший способ заработать деньги — оставаться в своей команде», – приводятся слова одного из инсайдеров лиги.

Ранее сообщалось о серьезном интересе к Ванвлиту со стороны «Клипперс».

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