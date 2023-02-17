Лука Дончич: «Награде MVP я бы предпочел чемпионский титул»
Звездный игрок «Далласа» Лука Дончич во время интервью обозначил свои приоритеты.
«Награде MVP я бы предпочел чемпионский титул», – заявил словенец.
Дончич при этом отметил, что высоко ценит звание самого ценного игрока сезона НБА.
«Если удается стать MVP, то это тоже потрясающе», – сказал Дончич.
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