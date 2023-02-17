Звездный игрок « » во время интервью обозначил свои приоритеты.

«Награде MVP я бы предпочел чемпионский титул», – заявил словенец.

Дончич при этом отметил, что высоко ценит звание самого ценного игрока сезона НБА.

«Если удается стать MVP, то это тоже потрясающе», – сказал Дончич.

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