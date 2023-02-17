Лука Дончич: «Награде MVP я бы предпочел чемпионский титул»

Теги Даллас НБА Лука Дончич Баскетбол

Звездный игрок «Далласа» Лука Дончич во время интервью обозначил свои приоритеты.

«Награде MVP я бы предпочел чемпионский титул», – заявил словенец.

Дончич при этом отметил, что высоко ценит звание самого ценного игрока сезона НБА.

«Если удается стать MVP, то это тоже потрясающе», – сказал Дончич.

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2 комментария

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demx
Все так говорят. Обладая чем-то исключительным, можно позволить себе помечтать, как если бы этого у тебя не было.
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mamontilo
тут надо таблицу смотреть. но сейчас лучше не смотреть)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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