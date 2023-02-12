Гонка новичков. Главная мухобойка лиги, много веселых забивал и Банкеро!

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Оценка новичков – это, пожалуй, одновременно одно из самых интересных и неблагодарных занятий, которое может тебе подарить НБА.

Во-первых, окунуться нужно действительно на самое дно и, пропуская рвотные позывы от просмотра игр отряда имени святого Вембаньямы, искать что-то позитивное и даже талантливое.

Во-вторых, формирование и развитие новичков очень важно для отслеживания общих тенденций в мире НБА. Как работают с игроками, какие профили (не позиции) присваиваются игрокам, какие скиллы востребованы, как складывается карьерный путь игроков в зависимости от команд, здесь много почвы для размышлений, на самом деле.

В-третьих, всегда весело через 5 лет общаться и вспоминать комментарии, где ты нашел звезду в игроке до того момента, как его признали все. Ну или наоборот, болельщики «Голден Стэйт», например, очень быстро перекочевали из команды «Сейчас Уайзмены и Куминги прокрутят эту лигу» в «Меняйте эти палки».

У меня, конечно, нет профиля на sports.ru, но, кажется, я что-то иногда понимаю о новичках, поэтому добро пожаловать в экскурс безумно талантливых игроков с самого дна. Зажимайте носы и поехали!

Начнем с ценных игроков, которые по тем или иным причинам не доехали.

Тари Исон. Во-первых, без оценки, так как «Рокетс» играют впятером в стритбольную версию баскетбола, и это не вина Исона, но его оценить сложно. Во-вторых, 43,9% попадания с игры у игрока, который 70% бросков совершает из (или почти из) «краски» – очень сомнительно, да.

Шэйдон Шарп. Сырой и нестабильный, прячут в защите, как могут, и все равно не помогает, слишком рано оценивать.

Джейлен Дюрен. Постараюсь объяснить. Дюрен хорош, но его скиллы и возможности сейчас очень ограничены, по сути, он типичный римраннер с сомнительной защитой. Высокий Монтрез Харрелл без приводов. Неплохо, но не топ-10. Вообще после этой ассоциации кажется, что Дюрен совсем плох. Нет, просто Кейси, ограниченный баскетбол, Айви и ограниченные возможности с ним, да и цели команды.

Дайсон Дэниэлс. Если бы это был рейтинг лучших защитных игроков, то у него был бы шанс на топ-3, но в атаке его роль слишком мала пока что. Он хорош, но просто играет мало, а когда играет, не всегда получает сносный объем бросков и владений.

10. Эндрю Нембард, 31-й пик («Индиана»)

Главный скилл – защита на мяче

Главный минус – игра один на один

НБА безжалостна к истинным гениям игры, если им не хватает физики, роста или габаритов. Это известная проблема американской системы подготовки, яркие игроки приковывают внимание сразу, в основном из-за физики, на этой физике они выезжают в топовые университеты, совершают one-and-done (поступление в университет на один год, чтобы получить возможность выставиться на драфт) и приходят в лигу абсолютно неготовыми. Взгляните на рейтинг школьников каждого года, и в топ-10 будет 3-5 человек такого плана.

Игрокам без физики еще сложнее. В каждом возрасте найдется игрок, который на уровне колледжа выделяется своим интеллектом. Это особый тип людей, которые навсегда останутся в вашей памяти, вы будет персонально болеть за них, но при этом они почти никогда не смогут стать не только звездой, но и игроком хотя бы стартового состава контендера. Однако среди них тоже есть исключения.

Вот Райан Арчидиаконо никогда в лиге не заиграет, а Эндрю Нембард – да.

И Нембард очень хорош. Пока все, кто слышат «новичок Индианы», вспоминают Матурина, в старте продолжает играть другой канадец и тоже новичок – именно Нембард. И не просто продолжает, а является главным защитником периметра команды, опекая Хардена и Кавая на дистанции всей игры.

Кроме того, Нембард в топ-3 команды по ассистам, перехватам и обладает не стыдной линейкой 42,9%-35,4%-91,7%. Что радует, ведь бросок был весьма спорной темой при обсуждении Нембарда до драфта.

Но вернемся к защите. Нембард – мечта любого тренера. Последите за защитой «Индианы», особенно без Тернера. Если какой-то игрок и вызывается для двойной опеки, то именно Эндрю. Он прекрасно понимает, как расставлять приоритеты между основным соперником и соперником на подстраховке, и только он может в нужный момент помочь партнеру и вернуться к своему сопернику.

Нембард – не совсем обычный защитник периметра. Вернее, не такого типа, который популярен сейчас в лиге. Взгляните на Херба Джонса, Джейлена Макдэниэльса или Микэла Бриджеса. Огромный вингспан, габариты форварда. Всего этого у Нембарда нету и близко. Нембард должен брать другим, например, чтением игры. Взгляните, как он играет против Кавая на получении мяча. У него не так много возможностей, чтобы остановить Кавая в посте, но ограничить получение он может, а значит, «Клипперс» полностью изменят атаку.

Статистически Эндрю ограничивает соперников на 41% попадания. Шикарные цифры, но и это не все. Нембард никогда не вызывал надежд с точки зрения броска, его механика странная – низкий релиз, неправильная работа рук, но он уже прогрессирует в этом вопросе достаточно быстро, попадая хорошие для себя 35% со спот-ап позиций.

Естественно, Нембард не без минусов: броски в движении не очень хорошие, как скореру ему не хватает скиллов, особенно в части создания пространства для броска, первый шаг не так силен, а его пик-н-ролл всегда будет под вопросом, пока он не исправит механику броска, но его баскетбольный интеллект, защита и способность видеть партнеров очень хорошо впишется практически в любую команду.

9. Джабари Смит, 3-й пик («Хьюстон»)

Главный скилл – потенциал шутера

Главный минус - команда, отсутствие мяча, бросок, игра один на один, проходы, физика, работа ног...

Продающий скилл Смита – шутинг, который потенциально похож больше всех на Дюрэнта по сравнению с предыдущими худощавыми подделками.

И я не могу сформулировать, что меня больше разочаровало в истории Джабари Смита.

Обо всем по порядку.

Разочарование №1 – работа организации с ним.

«Оклахома» и «Хьюстон» были внизу последние сезоны и работали по-разному. Первые набрали талант и учили их играть правильно. Вторые набрали талант и дали им развиваться бесконтрольно. Результат видим сейчас.

Откровенно и банально, но качество владений «Рокетс», их пространство атаки и движение мяча ужасны. Команда на 29-м месте по ассистам, а их лучший плеймейкер – центровой, играющий без мяча.

Все говорят об ужасе имени «Сперс», «Пистонс» и «Рокетс», но лишь «Сперс» делают все для поражений, а для «Хьюстона» это вообще выглядит почти как их максимум сейчас.

Это проблема для Смита, он выпадает из ритма, часто играет без мяча и не может найти свой бросок, да и его бросок пока очень нестабилен.

В ситуации со Смитом я так и не понял, как можно было развивать игрока, который должен стать бросковой угрозой с любой точки площадки, если ничего для этого не делать. Естественно, после того как он не получает в нужных точках мяч, он ищет его по-другому и ведет себя совсем иначе.

Разочарование №2 – все красные флаги Смита активировались.

Когда Смита лишили удобных бросков, он начал искать уверенность в броске и себе через атипичные для себя владения. Слишком долго держит мяч и делает то, что не умел никогда.

Смит был плох в университете в проходах, никто не рассчитывал на это в первый сезон, тем более в составе, где у него нет владений, и здесь он ожидаемо ужасен, но больше разочаровала его игра на разменах. Особенно лоу/хай-пост. Видео ниже обязательно к просмотру, если игрок с такими данными не может получить и сантиметр пространства против Брэдли Била, то проблемы есть.

Разочарование №3 – аморфность.

Когда Мобли выбрали на драфте, то после церемонии он с агентом уже искал контакты с кем бы из габаритных центровых позаниматься летом. Отозвался Адамс, Мобли многое подчеркнул для себя. Я не знаю всех тонкостей подготовки Смита, но он не исправил ничего из своих минусов в университете.

Проход

Работа ног

Слабая рука

Разочарование №4 – Смит просто плох.

Его 30,4% при catch&shoot – это плохой показатель, даже ужасный для его амплуа.

Броски в движении – 34,7%, лучше, вот только броски в движении – это обычно средняя дальность, и 34,7% на таком расстоянии выглядит трагично.

Иными словами Смит плох даже там, где должен был быть хорош.

Единственный аспект, в котором Смит выглядит не так плохо – это защита. Здесь есть прогресс, есть понимание того, как встречать соперников, как избегать фолов и по максимуму закрывать обзор для бросков соперников, но этого мало. Смит тратит безумно важные годы, сезоны, встречи на просмотр того, как не нужно играть в баскетбол (я про Портера и Грина).

8. Эй Джей Гриффин. 16-й пик («Атланта»)

Главный скилл – подвижный 3-and-D

Главный минус - мало работы с мячом

Сезон «Атланты» – это разочарование Янга (да и в Янге), редкие вспышки Мюррея, попытка тренера уйти в отставку, вечные слухи об обмене Коллинза, полнейшее непонимание того, как строить команду, и прочие удручающие факторы. На фоне всего хаоса, что происходит внутри клуба, лишь Хантер и Гриффин выглядели светлыми пятнами.

До драфта за Эй Джея было страшно: у него не самый выдающийся баскетбольный интеллект по меркам игрока, уходящего почти в лотерее, а попадает он в команду, где как раз баскетбольный интеллект развить достаточно сложно, но Гриффин смог принять роль, и это стало толчком к его развитию. Еще в университете он бросал почти 45% со спот-ап позиций. И так уж вышло, что лучший шутер команды прямо сейчас – Гриффин. По объему попыток еще как-то может побороться Богданович, но по чистому проценту однозначно Эй Джей.

У Гриффина шикарное для НБА и достаточно уникальное распределение бросков, и я имею в виду не локацию его попыток, а типы. То есть преимущественно все броски делят на спот-ап, пулл-ап и около кольца. Эй Джей бросает спот-апы под 40% (это в основном дальние попытки), а пулл-апы или броски в движении под 52%!

При этом Гриффин почти не работает с мячом. Объем владений, когда он долго работает с мячом, минимален, взгляните на таблицу.

Эй Джей Гриффин – заготовка для очень сильного атакующего игрока, который может играть как от статики, так и от движения. При этом помним, что во время колледжа Гриффин всегда отличался нацеленностью на кольцо и был одним из лучших игроков класса по движению без мяча. И я имею в виду не только работу на периметре, но и вход под кольцо. Другое дело, что в «Атланте» эти навыки будет тяжело показать, в команде «краска» всегда занята скринером или римраннером или очищена под проход Янга или Мюррея. Гриффину просто не хватает места.

Вернемся к его работе на спот-ап позициях, она правда хороша, Гриффин прекрасно чувствует пространство, прекрасно заряжает ноги перед броском, качества хорошего шутера.

Второе видео посвящено его работе с мячом, это отмечали еще скауты до НБА. Прекрасные степбеки, джебы, сайдстепы.

Ну и последнее видео – ситуация, когда Гриффин ищет точку входа, но вовремя понимает, что нужно отвалиться на дугу для броска, чем вводит в заблуждение защитника.

Что касается защиты. Здесь действительно есть проблемы. Он хорошо себя проявляет против команд, где плохо организованы заслоны и движение без мяча, он действительно старается, но его чтение заслонов в обороне пока что на низком уровне. Слишком легко отваливается и теряет игрока, не хватает подвижности, чтобы возвращать позицию, все это кажется существенным минусом, учитывая внушительную историю травм его коленей.

С другой стороны, он явно не дыра, и если научится хотя бы читать заслоны и грамотно их преодолевать, то может быть защитником выше среднего. В игре против «Бакс» он себя показал еще с другой стороны, достаточно крепкий корпус позволяет ему держаться против внушительных игроков типа Янниса, размены грека на новичка не заканчивались успешно для первого.

В общем, защита – это умение и желание. Желание тут есть, это уже хорошо, а дальше посмотрим, как его вообще будут использовать в защите. Оптимальный вариант опека третьих номеров, которые менее подвижны, чем маленькие, и здесь Эй Джей может быть даже полезным защитником, например, против игроков по типу Кавая, которые строят игру, отталкиваясь от габаритов.

7. Джейден Айви, 5-й пик («Детройт»)

Главный скилл – Атлетизм

Главный минус - Ноги быстрее головы

Честно – я бы не ставил Айви в топ-5, но цифры есть цифры.

В итоге-то и не поставил, но именно такая формулировка была в первичной версии рейтинга.

Статистика у Джейдена вполне себе симпатичная.

Но, кроме цифр, есть множество нюансов, которые не позволяют ставить его выше.

Не совсем вина Айви, что его команду тренирует Кейси, что «Пистонс» закрыли в лазарете Каннингема и делают все для того, чтобы не пытаться выигрывать лишние матчи.

Ну то есть да, сам он игрой не блещет, особенно когда находится с мячом в руках, но ему дают эту возможность, и что самое ужасное, что ни тренеры по развитию, ни сам Айви не делают работу над ошибками, которые у него уже есть, как и есть у схожих с ним игроков.

Давайте про положительное.

Айви не безнадежен, проблема атлетичных разыгрывающих – в том, что их ноги бегут быстрее рук и головы, Морэнт прекрасен, но не может в пик-н-ролл с броском, как Гарланд или Митчелл, а это очень легкий способ набора очков на дистанции регулярного чемпионата, когда команды не готовятся отдельно к каждому сопернику.

Пиковый Уэстбрук тоже был когда-то хорош, но также создавал пространство и дергал защиту за счет первого шага, а не видения площадки. Айви – похожая история за исключением того, что если год назад он шел в проход и там только завершал, то сейчас он видит вход Джейлена Дюрена. Связка Айви и Дюрена потенциально интересна для команды, но очень тяжело поверить, что это принесет большие дивиденды на дистанции следующих 5-10 лет.

Дело в тенденциях лиги. Связка атлетичного разыгрывающего и рим-раннера сейчас легко контролируется зоной, дроп-центровым или банальным отшагиванием от гарда.

Джейден предсказуем, он не играет без мяча, имеет «туннельное зрение» и плохо высматривает партнеров на дуге. Иными словами, если он играет пик-н-ролл, то это точно передача под бигмена. Помните, Уэстбрука ругали за то, что он подсовывает мячи Адамсу? Это было не только из-за желания набрать нужное количество передач за матч, но и из-за ограниченных возможностей самого игрока в такой ситуации.

Сейчас тренерский штаб двояко говорит о том, что остаток сезона пройдет под девизом развития Айви и Дюрена. Похвально, но зачем?

В следующем сезоне вернется Каннингем, и вы снова отдадите ему мяч, заставляя играть Джейдена вспомогательную роль. Гротескно, но Айви нужно становиться Уэйдом, доверять ему мяч – это ставить всю атаку на очень сомнительные рельсы, в которых вам нужен очень сильный завершитель атак и очень специфичные винги.

Взгляните на карту бросков. 50,7% всех бросков в краске, еще 33,2% - из-за дуги и всего 5 штрафных за игру (очень мало, учитывая как часто Айви надеется на проход). Еще у Джейдена, как и у любого игрока его формации, патологические проблемы с игрой против зоны, что накладывает ограничение на его использование.

Немного про бросок. Он ужасен. В целом на этом можно было бы и заканчивать, но немного цифр. 33% в ситуациях catch and shoot, если полностью открыт – 35%, все равно мало, учитывая, что его оставляют на дуге и дают бросать, хотя если честно, то как раз эта проблема решаема, у Айви пока что нет психологических проблем с тем, чтобы бросать из-за дуги.

Что касается защиты, то у Айви есть пример Фокса и Морэнта, которые могут включаться в нужные моменты и активно играть на линиях передач, но молодой слишком часто рискует, выключается и не показывает заинтересованности в оборонительных действиях. Он не самый ужасный защитник на мяче и в моменты, когда опекает человека, выходящего на передачу, но в целом у него очень плохое понимание игры и комбинаций соперников. Выводы делать рано, но небольшой звоночек.

Вы спросите, а почему тогда Айви в топ-7?

Он не будет франчайзом, доминирующим игроком или кем-то вроде Морэнта, но он будет звездой, исполняющей ключевую роль для своей команды. Это неплохо, и все же Айви – лишь новичок, естественно, что большинство минусов из NCAA он перенес на уровень выше, естественно, что он не прогрессировал, когда мяч был у Каннингема, естественно, что ему сложно прогрессировать с Кейси, и, даже несмотря на это, чему-то он учится (пик-н-ролл с Дюреном).

Выводы здесь нужно делать после увольнения Кейси + 1 год.

6. Джереми Сохан, 9-й пик («Сан-Антонио»)

Главный скилл – Универсальность

Главный минус - Сырость

Обывателям Сохан запоминается крашенной головой и необычной механикой броска, но Джереми гораздо круче.

Сохану всего 19 лет, и он уже умеет делать на площадке слишком многое.

Вот список 6 игроков, против которых чаще всего защищается Сохан. Леброн, Грант, Ленард, Джексон, Таунс, Лиллард, и лишь Кавай имеет процент попаданий выше 45%.

Сохана уже сравнивают и с Симмонсом, и с Барнсом. И это очень похоже на правду. Активный защитник, хорошо обходит заслоны, любит контакт, легко разменивается, причем как на игроков задней, так и передней линии. Мечта любой команды, играющей от защиты, правда же.

В атаке – отчасти аналогично, Сохан плохо бросает и часто полагается на физику.

Это нормально для новичка, тем более с ним очень много работают по части развития. Ниже два клипа.

Первый – его механика броска в последних играх, по-прежнему медленная, но уже более уверенная и похожая на то, что можно использовать в лиге. К слову в январе у Сохана 36,5% попаданий из-за дуги.

Второй клип – броски с отклонением от Джереми после принятия мяча в посте. Бросается в глаза хорошая работа ног, подвижность и, самое главное, отсутствие страха перед броском. Барнс с этим испытывает проблемы, Симмонс просто сломал себе карьеру отчасти из-за этого, Сохан бросает, и отсутствие давления результатов позволяет его развивать куда более быстро. Джереми очень быстро развивается, и это заслуга Поповича и его штаба. В отличие от Айви, Сохана направляют и учат.

Дальше – его физика и первый шаг. Непонятно, что с этим делать, но это круто, если он обрастет мышцами и не потеряет в подвижности, то будет близок к тому, что должен был делать Симмонс.

И последнее – его навыки плеймейкера.

Здесь сложнее.

Безусловно, если он продолжит развивать бросок, то от него нельзя будет отходить, как от Симмонса или Янниса, и тогда он будет настоящей угрозой, которая при проходах будет делать очень качественные скидки.

С другой стороны, плеймейкеры 2023 года, если речь не про Йокича или Леброна, должны обладать еще много чем. Например, пик-н-роллом, а для него нужно бросать в движении или придется каждый раз играть против дроп центрового. Иными словами Сохану нужно учиться бросать в движении после заслона, пока в это верится с трудом.

Конечно, никто не запрещает Сохану стать новый адаптацией Грина, который будет больше не играть комбинации, а доставлять мяч в нужные точки, но это не совсем розыгрыш и для этого нужно серьезно прокачивать игровой IQ и уметь руководить игроками на площадке. Сможет ли? Не знаю, но ему нет и 20 лет, а мы рассуждаем, сможет ли он стать тем, кем не стал Симмонс, или играть как Дрэймонд Грин. Это показатель того, что растет большой игрок.

5. Джейлен Уильямс, 12-й пик («Оклахома»)

Главный скилл – Универсальность

Главный минус - Отсутствие броска

Перед прочтением внимательно прочитать мою колонку про Уильямса из гида

Прочитали?

Все так, да, а я говорил!

Стоит уточнить один факт, достаточно простой, если вы смотрели Уильямса в деле, но он один из самых универсальных игроков лиги на следующие 5-10 лет.

С одной стороны, Уильямса можно сравнить с Айви – низкий процент из-за дуги, много проходов внутрь, периодическое желание играть исключительно через контакт. Все так. Но с уточнениями.

Во-первых, Уильямс – хороший защитник.

Он не зря стал лидером лиги по перехватам в январе, активные руки, закрывающие обзор, крупное тело, хорошая защитная стойка. Уильямс – защитник на мяче, но в целом универсален, самые частые матчапы этого сезона – Гордон, Браун, Динуидди, Грант, Брукс, Струс, Тобайас... Чувствуете размах? 39 фолов на 28 перехватов за месяц против такой компании – это круто, да.

Во-вторых, Уильямс зависит от прохода. Но, в отличие от Айви – он не основной боллхендлер, может играть от мяча, ищет себя на дуге и очень неплох в плеймейкинге, но здесь Джейлену помогает и нападение. Оно не стоячее, и Уильямс зачастую просто раскидывает мяч по нужным точкам, но по сравнению с тем же Айви его видение площадки намного лучше, пусть это и не выражается в цифрах. Пока.

В-третьих, Уильямс очень и очееень разносторонний. Он играет пик-н-ролл с Шэем как бигмен, зачастую отваливается на дугу (пик-н-поп), зачастую после заслона получает и идет в проход не под бросок, а под перевод на слабую сторону. Джейлен – умный и непредсказуемый игрок. Это очень хорошие скиллы для новичка.

И последнее, Уильямс прекрасен и без мяча, даже не имея броска. Его параллельные движения боллхендлеру, входы внутрь, каты очень и очень хороши. Прекрасна у него и работа ног – евростепы, фейки, джебы, все при нем и активно используется в драйвах, а еще достаточно мягкий флоутер, который он использует иногда даже излишне часто.

Недавно на одном из популярных американских каналов про аналитику вышел материал, рассказывающий, как зацикленность команд на дуге сделала снова эффективными игроков, которые стоят в углу и не имеют броска. Если кратко, то такие игроки зачастую дергают защиту своим движением, заставляют защиту адаптироваться и предоставляют новые пути для нападения лучше, чем просто снайпер без движения в углу.

Уильямс, может, и не будет снайпером, но в атаке он найдет свою роль, особенно если будет окружен таким количеством талантливых баскетболистов.

В общем, Джейлен Уильямс – в топ-5, и абсолютно заслуженно.

4. Уокер Кесслер, 22-й пик («Юта»)

Главный скилл – Римпротектор

Главный минус - Отсутствие самостоятельности в нападении

Когда я выдал фразу, что «Миннесота» на драфте обменяла самого гоберистого игрока на Гобера и еще половину того, что у них есть – это был, конечно, откровенный гротеск. Даже если сказать об этом сейчас, то это будет звучать абсурдно, нелепо и притянуто за уши, но если вы зададите вопрос, кто больше дал бы импакта команде за следующие 4 года в «Миннесоте», то я скажу, что это Уокер Кесслер. Например, в лиге всего два человека, которые выдавали игру с 15+ очками, 10+ подборами, 7+ блоками при 80%. Руди Гобер и Уокер Кесслер.

Краткая занудная справка.

1) Кесслер в топ-3 лиги по подборам, которые забираются с сопротивлением.

2) Кесслер на 4-м месте по блокам за игру. Не среди новичков, а вообще в лиге.

3) Все боялись, что Уокер будет часто ловить глупые фолы, но даже в переводе на 36 минут у него 4,1 фола, у Джарена Джексона за 5 лет в лиге эта цифра не падала ниже 4,5.

4) Средний процент попадания в лиге из «краски» – 69,9%, когда Кесслер в защите, эта цифра снижается до 52%!

5) Ну и чтобы вы окончательно понимали пользу, которую приносит новичок «Юты»:

У Кесслера действительно потрясающие защитные инстинкты, очень напоминающие того же Гобера, только Руди в первый сезон был бесконечно далек от уровня Уокера в первый год.

Основное, что бросается в глаза – это умение отличить фейк от броска, вертикальные прыжки, хорошее понимание, где и как нужно оказаться, и не самая ужасная подвижность.

По слухам, «Миннесота» до последнего не хотела включать Кесслера в обмен, но знаете, Дэнни Эйндж настоял, а значит хорошо, что в Миннеаполисе не продали несколько небоскребов ради сделки.

Кесслер, кстати, уже напомнил «Миннесоте» о себе, сделав 20+21 в игре против команды, которая его выбрала на драфте.

А перед дедлайном офис «Юты» по слухам сказал, что доступны все, но не Лаури Маркканен и Уокер Кесслер. Эйндж ценит.

Есть ли у Кесслера минусы?

В защите почти нет, это правда, в атаке он полезен хотя бы своим хаслом и тем, что может быть отличной палкой для завершения набросов от Кларксона, кроме того, у него крепкие заслоны и понимание того, как выбирать угол для скрина под шутера. Из минусов – недостаточные скиллы в посте и работа ног, вполне вероятно, что это так и останется его минусами.

Из непонятного – видение площадки, периодически мы видим хорошие вспышки игры, но насколько это серьезно? Неизвестно.

Повезло Кесслеру и с тренером, Харди очень качественно прокачивает «больших», заставляя их играть не только классического бигмена, но и помогать в розыгрыше своим защитникам.

3. Киган Мюррей, 4-й пик («Сакраменто»)

Главный скилл – Баскетбольный IQ

Главный минус - ?

Безусловно, Киган Мюррей прекрасен, но все же рядом с его фамилией вполне резонно и честно будет отметить Майка Брауна. Это его заслуга тоже, он изменил все, и по сути «Сакраменто» Брауна подходит больше всех в лиге Мюррею.

У Мюррея уже как минимум есть то, чего нет у любого игрока из этого списка. Стабильное место в старте и 30 минут игрового времени у команды, которая играет на уровне плей-офф.

Вообще Мюррей, конечно, недооценен. Он играет безумно просто, прям обыкновенно, как по учебнику. Здесь нет безумных данков, сложных бросков или попыток унизить соперника кроссовером. Мюррей проводит много времени в углу в ожидании мяча, если он закрыт, то двигается до открытой спот-ап позиции, если видит возможность забежать за спину, то делает это. Звучит просто? Верно, но у Мюррея больше всего очков за касание в команде, он идеальный командный игрок, который прекрасно выполняет то, что просит Майк Браун. Фундаментальные навыки, которые есть у Мюррея – удивительны.

Уникальная статистика. Мюррей – игрок стартового состава и лишь 9-й по проценту использования. Немного контекста, его процент использования ниже игнорируемого Коллинза, играющего без мяча Брюса Брауна, Олиника, Ньянга, Пелтля...

К этому можно относиться двояко. С одной стороны, безумно эффективный игрок без владений, с другой – игрок, который принимает свою роль и развивается постепенно.

Еще немного о том, насколько Мюррей играет правильно:

В 88,5% его бросков входят catch&shoot (60,1%) и броски, совершенные у кольца (28,4%), и лишь 10,9% в движении. Мюррей – мечта Мори и всего цифрового баскетбола.

Безусловно, Мюррей – лучший шутер команды, да и среди всех игроков лиги находится во всех продвинутах метриках среди шутеров. Например, очки за одно спот-ап владение – больше, чем Хирро, Бриджеса, Гранта, Макколлума, Порзингис, Браун, Харрис, Ануноби, Кузма.

Итак, Мюррей – самый умный игрок драфта и самый простой.

Разберем несколько ситуаций: как Мюррей после фейка делает вход внутрь, маленький фейк на передачу и бросок без серьезного сопротивления:

Вторая ситуация – это быстрый переход, «Мемфис» встает в защиту, Бэйн забирает Мюррея, Брукс – Фокса, Де’Аарон ставит заслон, закрывая Брукса и мешая Бэйну. Сабонис ставит заслон, и Мюррей читает эту комбинацию, выбегая под открытый бросок:

В защите у Мюррея есть очевидные плюсы. Он умный защитник, способный оставлять руки вертикально и играть без фолов, он достаточно подвижен, ему хватает мобильности играть против защитников, но при опеке форвардов сложнее. Нехватка габаритов и щуплость не дает много шансов против агрессивных вингов.

Мюррей сейчас играет в очень узкой роли, он не делает лишнего, и что с ним будет дальше, пока непонятно. Как минимум, ему нужно стать большЕй угрозой при входе после фэйка на дуге. Скидки на снайперов (драйв-н-кик) при проходах очень сильно увеличит его возможности в нападении. Мюррею нужно и добавлять при работе на мяче. Он явно может быть угрозой не только без мяча, но и играя размены. Есть шансы и увидеть Мюррея из колледжа, который играл в транзишине на уровне лучших игроков НБА, если «Кингс» захотят играть еще быстрее, то это тоже их шанс найти применение Кигану.

2. Беннедикт Матурин, 6-й пик («Индиана»)

Главный скилл – Скоринг машина

Главный минус - Стабильность

Опять же, летом, перед драфтом, я называл Матурина «Оладипо без защиты» с моей самой любимой механикой броска. Пока что мнение не изменилось.

Матурин имеет важнейшее качество, которое очень важно для перехода в НБА игроку его позиции и про которое по не понятному мне стечению обстоятельств начали говорить только сейчас – ментальность скорера, отсутствие страха перед тем, чтобы бросать в лоб сопернику. Такое было у Эдвардса, Грина (к сожалению) и не было у Фульца и Симмонса.

Матурин в первый сезон уже показал очень важные качества для скорера топового уровня.

Он уже один из лидеров при драйвах (проходах), как минимум, в топ-20 игроков лиги по очкам за такое владение. Он набирает больше за игру в проходах, чем Джордж, Рэндл или Ануноби. Матурин – настоящий убийца в транзишине, и здесь он тоже в топе лиге, находясь выше Лавина, Джорджа, Морэнта, Янниса, Фокса, Эдвардса!

3. Матурин за 28 минут в игре зарабатывает 6,2 штрафного, он идет в проход, собирает все руки соперников и спокойно кладет лэй-ап. Матурин со своим контролем тела, работой ног и атлетизмом – идеальный игрок в проходах. 6,2 штрафного – это больше, чем у Грина, Брауна, Эдвардса, это вообще 18-е место в лиге.

4. Карта бросков Матурина:

Беннедикт похож игрой на Букера, Хирро. Хорошая игра без мяча с пониманием того, когда нужно и можно сделать вход/забежать за спину. Также у него хорошая работа от заслона (оффскрин/хэндофф). Если честно, то единственный аспект нападения, в котором Матурин не очень хорош – розыгрыш, но он играет с Халибертоном и Нембардом, и такой нужды у него просто нет.

Смущает пока два момента.

1) Его нестабильность

Команды к нему привыкают, а сам он часто выпадает из ритма и не всегда может найти свой бросок после неудачного периода. В такие моменты, конечно, хотелось бы увидеть от Матурина игру на партнеров.

2) Защита

Матурин не самый сконцетрированный игрок, он часто забывает своих игроков, не всегда хорошо держится на ногах, а против более габаритных вингов выглядит откровенно слабо, но это уже общая проблема новичков и их подготовки.

Матурин – находка «Индианы» и, пожалуй, главный атакующий игрок драфта.

1. Паоло Банкеро, 1-й пик («Орландо»)

Главный скилл – Лучший поинт-форвард поколения

Главный минус - Стабильность

В начале сезона идея сравнения Банкеро и Матурина казалось интересной, особенно учитывая, что «Индиана» шла гораздо выше.

Но будем честны: Банкеро показывает стабильность высокого класса на дистанции 50 игр сезона. Пока Матурин иногда выдает 20 очков на 10 матчей, а после идет на 13 очков с 35%, форвард «Орландо» продолжает доминировать в этом рейтинге.

Вообще Банкеро в своей категории, и даже странно его сравнивать с новичками, ведь Банкеро действительно сильно выделяется даже с учетом 29,3% из-за дуги.

На «Атлетике» уже назвали Банкеро «Швейцарский нож в нападении», и это близко к правде.

Изоляции? Топ-25.

Транзишин? Топ-25.

Пост-ап? Топ-25.

Спот-ап? Топ-40

Пик-н-ролл? Топ-30

Штрафные за игру? Топ-10 лиги уже сейчас.

Передачи за игру? Ну, топ-60, но и здесь цифры были лучше до возвращения Фульца.

Трудно сказать, что Банкеро не умеет делать в атаке. Он может вести нападение как боллхендлер, может играть без мяча, может ждать мяч в посте, может вести пик-н-ролл, но может играть и большого при пик-н-ролле.

И давайте заглянем в наш чек-лист потенциальных проблем Банкеро.

Он не будет эффективен в лиге и заталкивал будущих менеджеров в университете. Он оказался гораздо талантливее, как игрок с мячом, как ведущий игрок нападения и гораздо креативнее. Он слишком похож на Рэндла. В действительности нет ничего плохого в том, чтобы быть похожим на Рэндла. Просто Джулиус ко всему своему богатому скиллсету имеет два плохих навыка: неумение играть под давлением и неумение выключать свой режим хиробола. По обоим пунктам будет видно позже, но уже очевидно, что Банкеро в свой первый сезон не так далек от Рэндла. Что еще важно – так это умение Банкеро играть в комбинационный баскетбол. Это не простой драйв-н-кик или просто пик-н-ролл, Банкеро в действительности видит площадку и играет хорошие комбинации из плейбука.

3. Паоло Банкеро ужасно ленится в защите. Что ж, эта точка зрения имеет право на жизнь, но не совсем. Банкеро и правда плох в ситуации, когда нужно бегать мимо заслонов, когда нужно обегать кучу скринов и прочее, но хорош в игре один на один. Он подвижный, крепкий, готов защищаться на ногах против лучших игроков лиги. Тейтум постоянно разменивался в Банкеро – 16 попыток и 6 забитых. Кавай? 1 из 8. Трей Янг? 5 из 12. Хорошие цифры, доказывающие, что он может быть защитником в нужные моменты. Хотя и стоить признать, что бОльшую часть игры он не добегает и ленится, а хорош лишь против разменов в него, когда он может включаться на коротких отрезках.

Паоло Банкеро – будущее лиги, и в «Орландо» из него действительно получается яркий игрок, способный стать лицом франшизы. Будем надеяться, что это не очередная звезда «Мэджик», которая уедет при возможности в Лос-Анджелес.

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Фото: East News/AP Photo/Jacob Kupferman; Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu, Rick Osentoski; REUTERS/Benny Sieu-USA TODAY Sports, Alonzo Adams-USA TODAY Sports, Allison Farrand-USA TODAY Sports, Daniel Dunn-USA TODAY Sports, Alonzo Adams-USA TODAY Sports, Chris Nicoll-USA TODAY Sports, Sergio Estrada-USA TODAY Sports, Trevor Ruszkowski-USA TODAY Sports