Джа Морэнта все чаще сравнивают с Дерриком Роузом – и ждут таких же страшных травм. Это реально?

Очень не хотелось бы.

В момент, когда Джа Морэнт примеряет на себя образ бунтаря и задиры, наверное, как-то не к месту сравнивать его с Дерриком Роузом, который – при наличии у него в биографии скандалов за пределами площадки – всегда имел репутацию покладистого парня.

Об этом, кстати, говорил сам Морэнт в подкасте для FOX News, когда его попросили прокомментировать сравнения.

«Роуз был просто монстр. Именно он стал тем игроком, который дал понять, что такое атлетичный разыгрывающий. Меня часто сравнивают с ним, но нет. Роуз – единственный в своем роде. Меня всегда поражала его выдержка. Парень чуть ли не резал глотки соперникам на паркете, и все с таким лицом, типа, так и надо. Он не улыбался, никого не дразнил. Чувак просто данковал через парней вдвое выше него и спокойно бежал в защиту. Это вообще не про меня. Если я бью сверху через здоровяка, я должен показать всем и каждому, что это сделал именно я».

Основанные на запредельной баскетбольной физике сравнения Джа и Ди-Роуза закономерно перекочевали к сопоставлению их медкарт, как только Морэнт начал пропускать матчи из-за травм. В этом есть своя логика, пусть моментами и притянутая за уши.

Манера Роуза и Морэнта сопоставима, но в целом это разные игроки

Сложно и искать сходство между баскетболистами, карьера одного из которых закончилась, по сути, после четырех сезонов в лиге, а второй свой четвертый сезон еще не доиграл. Конечно, руководствуясь роликами с ютьюба, можно сойтись во мнении, что Джа – это «Роуз. Версия 2:0», пожать руки и разойтись.

Но не ведитесь на это. Морэнт не Деррик Роуз. Он не хуже и не лучше него, он просто другой.

И в этом заслуга не только самого разыгрывающего «Мемфиса», но и клуба, в котором он оказался.

Его карьера развивалась поступательно, в отличие от карьеры Роуза. Первые два сезона Морэнта пришлись на ковидные времена, когда количество матчей регулярного чемпионата было сокращено до 74, поэтому его 67 и 63 матча можно приравнять практически к полноценным сезонам.

А если взглянуть на среднее количество бросковых попыток и среднее игровое время, то легко проследить за тем, как аккуратно «Гризлис» интегрировали своего новичка в новую для него лигу.

В сезоне-2019/2020 Джа в среднем проводил на паркете 31 минуту, совершая за это время 14 попыток с игры. На следующий сезон каждая из этих метрик выросла на единицу, тогда как основные показатели выросли с 17,8 очка, 3,9 подбора, 7,3 передачи до 19,1 очка, 4 подборов, 7,4 передачи. В своем третьем – и первом полноценном – сезоне Морэнт увеличил показатели до 27,4 очка, 5,7 подбора, 6,7 передачи, дебютировал на Матче звезд и получил первую серьезную травму – растяжение связок левого колена в бесконтактной ситуации. «Мемфис» не стал форсировать восстановление, и Морэнт провел вне игры 12 матчей.

Куда серьезнее казалась травма голеностопного сустава, полученная Морэнтом в матче с «Бруклином». Разыгрывающий чересчур рьяно полез ставить блок-шот и приземлился на ногу Тимоте Луваву-Кабарро.

С арены игрока увезли на каталке, но даже известный спец по спортивным травмам Брайан Суттер, разбирая повреждение Морэнта, отметил, что подобные меры были не следствием тяжелой травмы, а единственным комфортным способом обеспечить транспортировку разыгрывающего. Тот же Суттер отметил, что агрессивный стиль игры Джа лишь отчасти стал причиной повреждения, поскольку приземлиться на ногу бросающему может любой защищающийся игрок. Для этого ему не обязательно светиться в хайлайтах и слыть новым Дерриком Роузом.

В плей-офф болячки Морэнта вновь напомнили о себе. Правда, и здесь винить агрессивный стиль игры едва ли уместно: в игровом моменте Джордан Пул прихватил Морэнта за колено, тот продолжил играть и только спустя какое-то время покинул площадку. Больше в том плей-офф Джа не появлялся. На следующее утро НБА заявила, что пересмотрит эпизод на предмет нанесения умышленной травмы со стороны Пула. Морэнт запостил загадочное сообщение о том, что Пул нарушил негласный «кодекс» игроков.

Суттер, как ни пытался, не смог понять, каким образом Пул мог травмировать Морэнта. А Чарльз Баркли, в принципе, отказывался жить в мире, где нечто подобное удостаивается сколь-нибудь детального рассмотрения.

Нечеловеческий атлетизм, естественно, присущ и Морэнту, но с самого первого дня клуб внимательно и осторожно вел его адаптацию в НБА. У него не было серьезных травм, а его манера игры безопаснее, чем у Роуза (об этом чуть ниже).

Насколько это соотносится с судьбой Роуза, судите сами.

Роуз и боль – синонимы. Даже количество букв одинаковое

Вот с каким багажом заехал в НБА Деррик Роуз.

Ноябрь 2005: Растяжение связок правой лодыжки

Декабрь 2005: Повторное растяжение связок правой лодыжки

Июль 2006: Растяжение связок левой лодыжки

Декабрь 2006: Повторное растяжение связок левой лодыжки

Январь 2007: Сильная опухоль в районе левой лодыжки

Апрель 2007: Тендинит левого коленного сустава

Апрель/Июль 2008: Признаки хронического тендинита левого коленного сустава

То есть, когда люди говорят, что мы никогда не видели праймового Деррика Роуза, они не так далеки от истины. Роуз, выбранный под 1-м номером драфта-2008, мало того что имел явные проблемы со здоровьем, так еще и не получил никакого времени на раскачку.

За первые три сезона он пропустил всего 6 матчей: в своем дебютном чемпионате Роуз проводил на площадке по 37 минут в регулярке, а после выхода в плей-офф их количество увеличилось до 44 (в таком режиме он сыграл еще 7 матчей). Во втором сезоне время незначительно просело (упало на две сотые – 36,8 минуты в среднем за игру), зато увеличилась интенсивность: вместо 14,9 броска с игры Роуз стал делать 17,6. Результативность возросла с 16,8 очка до 20 (на одно больше, чем у Морэнта в его второй сезон). Деррик заехал на свой первый из трех Матчей звезд, а вот на плей-офф его уже не хватило. Роуз гонял по 42 минуты, набирая в среднем по 26,8 очка на 25 попытках (при 19 очках на 17 попытках в прошлогоднем плей-офф), но «Буллс» зацепили лишь одну игру против «Кливленда». Ту, где Роузу пришлось вытворять такие вещи.

Третий сезон Деррика стал историческим – самый молодой MVP в истории лиги. Но сейчас, глядя постфактум на цифры статистики, задаешься вопросом: «А стоило ли оно того?» 81 матч (каждый раз в старте), 37,4 минуты в среднем за игру, 19,7 броска, 6,9 попытки с линии штрафных (в предыдущем сезоне было 4,3, на Роузе стали чаще фолить), 25 очков, 4,1 подбора, 7,7 передачи в среднем за игру. Деррик все время находился в режиме заряженной катапульты.

В плей-офф «Буллс» дошли до финала конференции, проиграв только «Майами». Роуз отыграл в 16 матчах плей-офф, больше в своей карьере он не сыграет никогда. Все практически на пределе: 39 очков в 1-м матче с «Индианой», 44 в 3-й против «Атланты», в серии с «Майами» его показатели не падали ниже 20 очков, 5 передач.

Уже в следующем сезоне организм Роуза начал потихоньку сыпаться. В сокращенном из-за локаута до 66 матчей чемпионате Роуз отыграл всего в 39 матчах. А потом случился тот самый злосчастный 1-й матч серии плей-офф против «Сиксерс» и разрыв крестов левого колена.

Дальше были боль, ожидание, надежды, пропущенный сезон и вновь травма. На сей раз разрыв правого мениска.

Травмы переформатировали карьеру Роуза и заставили его отказаться от фирменной игры. Тогда-то и стали все чаще говорить о том, что повреждений можно было избежать, если бы не одна отличительная черта в технике игрока.

Главное не падение, главное – приземление

Атлетизм Роуза был на максимуме, поэтому он не боялся идти в контакт, а его проходы часто напоминали забеги ранинбеков из американского футбола. Он обладал не просто высоким, но и взрывным прыжком. Именно это его качество обнажало главную проблему Роуза – привычку приземляться на одну ногу. В воздухе за счет нереальной физики он мог делать все что угодно, но дело в том, что большинство решений ему приходилось принимать непосредственно в процессе, так что на обдумывание того, как бы безопаснее приземлиться, времени не оставалось.

Роуз действовал на инстинктах. Даже в ситуациях, когда он бросал флоатеры или трехочковые, все равно можно наблюдать, что при приземлении он делает акцент на одну ногу.

И здесь стоит вести речь уже не только о травматизме и хронических повреждениях, но и о неправильной биомеханике. Приземление на одну ногу физически лишает атлета возможности пружинить при соприкосновении с поверхностью, а именно это движение является основным предохранителем для передней крестообразной связки. Для так называемых «крестов» нет ничего опаснее приземления на прямую, вытянутую ногу. По сути именно на нее идет весь акцент массы тела. Каждое подобное движение – это стресс для организма.

Поэтому в тренерских штабах существуют специалисты по биомеханике, которые учат игроков прыгать при броске таким образом, чтобы колени не заваливались внутрь, и прочим подобным нюансам. Это касается не только ног, но и локтей, рук, плечевого пояса. Вспомните Маркелла Фульца у которого при постановке правильного броска обнаружилось защемление шейного сустава. Эти взаимосвязанные индивидуальные особенности организма крайне тяжело переформатировать, но в некоторых случаях без этого просто нельзя.

Кейс Роуза – самый печальный и показательный среди таких.

Морэнта от него отличает более легкая масса тела и отсутствие характерного для Роуза приземления. Даже самые дикие данки Джа старается совершать с приземлением на обе ноги.

Обезопасит ли это его от травм? Сомневаюсь.

Поможет ли избежать судьбы Деррика Роуза? С большой долей вероятности.

Хотя бы потому, что, несмотря на сходство в манере игры, у этих баскетболистов абсолютно разная физиология и биомеханика.

Фото: REUTERS/Gary A. Vasquez