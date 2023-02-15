Реджи Джексон стал игроком «Денвера»

Теги переходы Денвер НБА Реджи Джексон Баскетбол

«Денвер» на официальном сайте объявил о подписании контракта с разыгрывающим Реджи Джексоном (32 года, 188 см).

На прошлой неделе перед дедлайном «Хорнетс» приобрели Джексона у «Клипперс» в обмен на центрового Мэйсона Пламли. Затем клуб выкупил контракт плеймейкера, тот получил статус свободного агента.

Джексон в нынешнем сезоне набирает 10,9 очка, 2,2 подбора и 3,5 передачи.

«Наггетс» 9 февраля обменяли резервного плеймейкера Боунса Хайлэнда в «Клипперс».

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
иван денверов
Ответ Кирилл
В Детройте )
понял
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Caraxes
Сначала Брайнт, теперь Реджи - Браво Денвер.
Хорошая скамейка вырисовывается)
Жду хороший заход в Плей-офф от них)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл
Ответ иван денверов
это в Оклахома было?
В Детройте )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
иван денверов
Ответ Кирилл
И с Великим Ишем Смитом ) Хотя, с ним сложно было не поиграть в этой Лиге )
это в Оклахома было?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл
Ответ иван денверов
отличное подписание как баскетбольное, так и для химии в команде, ведь он играл в команде вместе с ксп и брауном
И с Великим Ишем Смитом )

Хотя, с ним сложно было не поиграть в этой Лиге )
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
иван денверов
отличное подписание как баскетбольное, так и для химии в команде, ведь он играл в команде вместе с ксп и брауном
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий