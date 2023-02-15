Реджи Джексон стал игроком «Денвера»
«Денвер» на официальном сайте объявил о подписании контракта с разыгрывающим Реджи Джексоном (32 года, 188 см).
На прошлой неделе перед дедлайном «Хорнетс» приобрели Джексона у «Клипперс» в обмен на центрового Мэйсона Пламли. Затем клуб выкупил контракт плеймейкера, тот получил статус свободного агента.
Джексон в нынешнем сезоне набирает 10,9 очка, 2,2 подбора и 3,5 передачи.
«Наггетс» 9 февраля обменяли резервного плеймейкера Боунса Хайлэнда в «Клипперс».
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Хорошая скамейка вырисовывается)
Жду хороший заход в Плей-офф от них)
Хотя, с ним сложно было не поиграть в этой Лиге )