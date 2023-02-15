« » на официальном сайте объявил о подписании контракта с разыгрывающим (32 года, 188 см).

На прошлой неделе перед дедлайном «Хорнетс» приобрели Джексона у «Клипперс» в обмен на центрового Мэйсона Пламли. Затем клуб выкупил контракт плеймейкера, тот получил статус свободного агента.

Джексон в нынешнем сезоне набирает 10,9 очка, 2,2 подбора и 3,5 передачи.

«Наггетс» 9 февраля обменяли резервного плеймейкера Боунса Хайлэнда в «Клипперс».

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки