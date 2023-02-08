Евролига. «Альба» примет «Олимпиакос»
В среду, 8 февраля, состоится матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Альба» – «Олимпиакос».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 февраля, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Положение команд: Реал Испания – 16-7, Олимпиакос Греция – 16-7, Барселона Испания – 15-8, Монако Франция – 14-9, Фенербахче Турция – 14-9, Баскония Испания – 13-10, Жальгирис – 12-11, Валенсия – 12-11, Маккаби Израиль – 12-11, Партизан Сербия – 12-11, Анадолу Эфес Турция – 11-12, Виртус Италия – 11-12, Црвена Звезда Сербия – 10-13, Бавария Германия – 9-14, Панатинаикос Греция – 8-15, Виллербан Франция – 8-15, Милан Италия – 8-15, Альба Германия – 6-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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