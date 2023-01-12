Джордж Карл: «Леброн – феномен, но мне больше нравится первый «Космический джем»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Джордж Карл Лейкерс НБА Баскетбол

Знаменитый тренер Джордж Карл отреагировал на пост сатирического твиттер-аккаунта Ballsack Sports о суперзвезде «Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Тренер Карл, Леброн меня заблокировал, и я не болел за Леброна ни дня в своей жизни, но мне трудно поверить, что парень, который снял такой замечательный фильм, как «Космический джем 2», не является величайшим игроков в истории», – написал Ballsack Sports.

«Поймите меня правильно, Леброн – феномен и настоящий командный игрок. Один из лучших в истории баскетбола. Просто мне больше понравились «Майкл Джордан: Лети со мной» и первый «Космический джем», – ответил Карл.

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1 комментарий

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prozay28
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