Джордж Карл: «Леброн – феномен, но мне больше нравится первый «Космический джем»
Знаменитый тренер Джордж Карл отреагировал на пост сатирического твиттер-аккаунта Ballsack Sports о суперзвезде «Лейкерс» Леброне Джеймсе.
«Тренер Карл, Леброн меня заблокировал, и я не болел за Леброна ни дня в своей жизни, но мне трудно поверить, что парень, который снял такой замечательный фильм, как «Космический джем 2», не является величайшим игроков в истории», – написал Ballsack Sports.
«Поймите меня правильно, Леброн – феномен и настоящий командный игрок. Один из лучших в истории баскетбола. Просто мне больше понравились «Майкл Джордан: Лети со мной» и первый «Космический джем», – ответил Карл.
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