Зак Лоу: «Леброн хочет завершить карьеру в «Лейкерс»

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Эксперт ESPN Зак Лоу выразил уверенность в том, что Леброн Джеймс будет выступать за «Лейкерс» до конца карьеры.

«Я постоянно слышу, что он хочет остаться. Он хочет завершить карьеру в «Лейкерс». Однако следует прислушаться к его комментариям, поскольку его терпение не безгранично. Если они продолжат проигрывать, возможно, это изменится. Но я бы все равно поставил на то, что он завершит карьеру в «Лейкерс». Я уверен в этом», – заявил Лоу.

В нынешнем сезоне «Лейкерс» имеют результат 19-22 и занимают 12-е место в Западной конференции. Минувшим летом Джеймс продлил контракт с командой до 2025 года (опция игрока на сезон-24/25).

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2 комментария

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rh-creep
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Так пусть заканчивает!
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Swhat
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Лейброн вообще не хочет завершать карьеру.
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