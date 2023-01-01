Гилберт Аренас: «В Майами берут тайм-аут, чтобы посмотреть на чирлидерш»

Теги Майами НБА Гилберт Аренас Юта Баскетбол

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас заявил, что чирлидерши «Майами» — самые привлекательные в НБА.

«В лиге всего несколько команд, у которых достаточно хорошие чирлидерши, к которым нужно относиться серьезно.

Никто не берет тайм-аут в Юте, чтобы посмотреть на танцовщиц. В Майами просят тайм-ауты только для того, чтобы посмотреть на выступление. Типа: «Ой, подождите, тайм-аут, давайте посмотрим», – сказал Аренас в интервью VladTV.

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4 комментария

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дамир дугаров
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Ответ Navi88
Ещё у Никс, Лейкерс и Голден стейт крутые В нфл у конечно у далласа, денвера, майами и до недавних пор у Нью Ингленда Но они убивают чирлидинг - теперь туда мужиков геев берут. Не тех кто поддерживает тёток, а реально для танцев в помпонами. В нфл у половины команд уже такая шняга
Так и в КХЛ чир лидерш запрещают, че уж говорить
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salogiannis
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сейчас по Культуре "Щелкунчик" идет. Там в роли феи Драже тоже знойная черлидерша
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Navi88
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Ещё у Никс, Лейкерс и Голден стейт крутые
В нфл у конечно у далласа, денвера, майами и до недавних пор у Нью Ингленда
Но они убивают чирлидинг - теперь туда мужиков геев берут. Не тех кто поддерживает тёток, а реально для танцев в помпонами. В нфл у половины команд уже такая шняга
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juiceegh
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Так то факт. У спо жена бывшая черлидерша хит
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