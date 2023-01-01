Гилберт Аренас: «В Майами берут тайм-аут, чтобы посмотреть на чирлидерш»

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас заявил, что чирлидерши «Майами» — самые привлекательные в НБА.

«В лиге всего несколько команд, у которых достаточно хорошие чирлидерши, к которым нужно относиться серьезно.

Никто не берет тайм-аут в Юте, чтобы посмотреть на танцовщиц. В Майами просят тайм-ауты только для того, чтобы посмотреть на выступление. Типа: «Ой, подождите, тайм-аут, давайте посмотрим», – сказал Аренас в интервью VladTV.

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