Гилберт Аренас: «В Майами берут тайм-аут, чтобы посмотреть на чирлидерш»
Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас заявил, что чирлидерши «Майами» — самые привлекательные в НБА.
«В лиге всего несколько команд, у которых достаточно хорошие чирлидерши, к которым нужно относиться серьезно.
Никто не берет тайм-аут в Юте, чтобы посмотреть на танцовщиц. В Майами просят тайм-ауты только для того, чтобы посмотреть на выступление. Типа: «Ой, подождите, тайм-аут, давайте посмотрим», – сказал Аренас в интервью VladTV.
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В нфл у конечно у далласа, денвера, майами и до недавних пор у Нью Ингленда
Но они убивают чирлидинг - теперь туда мужиков геев берут. Не тех кто поддерживает тёток, а реально для танцев в помпонами. В нфл у половины команд уже такая шняга