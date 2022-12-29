Эрик Грин стал игроком «Будучности»

Теги переходы Адриатическая лига Хапоэль Холон Будучность Эрик Грин Баскетбол

Черногорская «Будучность» объявила о подписании контракта с разыгрывающим защитником Эриком Грином (31 год, 191 см).

Американец начинал сезон в составе «Хапоэля Холона», набирая 21,5 очка, 3,4 подбора и 3,2 передачи в среднем за матч в чемпионате Израиля.

Грин ранее играл в Турции, Испании, Италии, а также в НБА за «Денвер» и «Юту».

Джек Бауэр против ЦСКА, внезапный Фридзон и 113 килограммов отличного Рейнольдса. Итоги декабря в Единой лиге от Рахона

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий