Эрик Грин стал игроком «Будучности»
Черногорская «Будучность» объявила о подписании контракта с разыгрывающим защитником Эриком Грином (31 год, 191 см).
Американец начинал сезон в составе «Хапоэля Холона», набирая 21,5 очка, 3,4 подбора и 3,2 передачи в среднем за матч в чемпионате Израиля.
Грин ранее играл в Турции, Испании, Италии, а также в НБА за «Денвер» и «Юту».
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