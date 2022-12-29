Эрик Грин стал игроком «Будучности»

Черногорская « » объявила о подписании контракта с разыгрывающим защитником Эриком Грином (31 год, 191 см).

Американец начинал сезон в составе « », набирая 21,5 очка, 3,4 подбора и 3,2 передачи в среднем за матч в чемпионате Израиля.

Грин ранее играл в Турции, Испании, Италии, а также в НБА за «Денвер» и «Юту».

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