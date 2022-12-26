Эксперт: «Лейкерс» пройдут в турнир плей-ин»

Эксперт The Athletic Джован Буха считает, что « » способны пройти в турнир плей-ин в этом сезоне, несмотря на травму .

«Лейкерс» пройдут в турнир плей-ин.

Пока неизвестна степень тяжести травмы Энтони Дэвиса, и неизвестно, собирается ли команда совершить обмен, сезон «Лейкерс» висит на волоске. Но я думаю, что пока Леброн Джеймс здоров, у них есть неплохие шансы оставаться на уровне 50 процентов до возвращения Дэвиса.

Их молодой вспомогательный состав начинает сыгрываться, и я думаю, что эта команда может превзойти скромные ожидания», – пишет Буха.

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