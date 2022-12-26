НБА для начинающих
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Праздничное дефиле в НБА: ковбой Лука, Уэстбрук в юбке, рождественская елочка с бородой и тренер в пижаме 🤠🎄👗

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В баскетбол тоже играли.

К рождественским матчам в НБА приковано больше внимания, чем к другим игровым дням регулярного сезона, и звезды это чувствуют. Игры начинаются задолго до стартового свистка и даже до того, как баскетболисты наденут форму. Сначала им нужно надеть другие наряды, чтобы покрасоваться перед фотокамерами.

Данкан и Джордан одевались на матчи как в офис, Леброн и Уэстбрук – как модели. Подтрибунка НБА стала подиумом

Показ мод происходит перед любым матчем, но в Рождество – настоящий парад-маскарад, не хуже Хэллоуина:

Суперзвезда «Далласа» Лука Дончич прибыл на игру против «Лейкерс» в полноценном образе техасского ковбоя или рейнджера: тут и шляпа, и сабоги, и галстук боло, и рубашка с джинсами.

С Уэстбруком они сегодня совпали только телефонами:

Главный модник спорта не впервые надевает юбку, но последователей в НБА у него до сих пор нет (кроме Джордана Кларксона). Сегодняшний выбор наряда, возможно, указывает на пренебрежительное отношение Расселла к любым условностям. Например, к тому, что сейчас в США – и в том числе в Техасе – исторически низкие температуры из-за зимнего шторма «Эллиотт», а потому с голыми ногами ходят немногие храбрецы. Например те, кто прилетел из все еще теплой Калифорнии, которую «Эллиотт» не затронул.

И все-таки нужно утепляться зимой, жители Филадельфии это знают:

Так, кто из этих опасных ребят – Харден? А кто Пи Джей Такер?

Ага, спасибо за приподнятую балаклаву. Теперь не ошибемся.

Наверное, Джеймс хотел быть похожим на украшенную новогодними игрушками и гирляндами елку (а Такер – на неоформленную, чистую елку прямо из леса?). Но получилось как-то ближе к образу попугая. Бородатого и двухметрового.

Строгие образы тоже были:

Но реже. Леброн то ли едет на фотосессию для лайфстайл-журнала, то ли на матч НБА. В пальто в зимнем Далласе явно комфортнее, чем в юбке Уэстбрука. Джеймс заботится о стиле, но еще больше – о своем здоровье, поэтому и играет на феноменальном уровне уже 20-й сезон и уже очень близок к рекорду Карима Абдул-Джаббара по очкам за карьеру.

И все-таки Рождество – особенный день. Его принято проводить с кругу семьи, за столом, носить «уродливый рождественский свитер».

Но если ты игрок «Милуоки» на выезде в Бостон, как Дрю Холидэй, провести холидэй с другими холидэями не получится. Но Дрю – человек семейный, и с собой он взял детей на гостевой матч в необычном формате – как раз с помощью смешного свитера, сшитый с изображениями сына Хендрикса и дочки Дрю-Тайлер.

Но даже не Дрю стал сегодня чемпионом по рождественскому духу.

 

Такое достижение – вообще не у игрока, а у тренера. Босс «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс, лучший тренер НБА-2022, приехал на игру против чемпионов из «Голден Стэйт» в пижаме! Правда, все сегодняшние подарки Дженкинс забрал утром из-под елки, на вечер не осталось, но об этом позднее.

Конечно, игроки (наверное) приезжают на стадион не для того, чтобы показать свой новый гардероб – а чтобы сыграть в баскетбол. Календарь на весь сезон определяется до старта, рождественские матчи подбирают по громкой вывеске, а не по реальному состоянию команд. Поэтому нет, например, лучшей команды последних недель – «Бруклин» летом трясло, Дюрэнт и Ирвинг могли уйти, «Нетс» не включили в рождественскую афишу.

Как нет тут и ярких, полных молодых звезд «Кливленда» и «Нового Орлеана». И все же интересные противостояния у нас оформились.

Например, «Нью-Йорк» традиционно играет на каждое Рождество – и традиционно все задаются вопросом «что такая посредственная команда тут делает». Но в этом году у «Никс» недавно была восьмиматчевая победная серия, они идут в зоне плей-офф Востока и были отличным соперником для набравшей ход «Филадельфии». Сегодняшний матч показал силу звезд в НБА: «Никс» играли хорошо, вели +14 уже в первой четверти, лидировали к старту последней...

...но так и не нашли противоядия против Хардена без розовой балаклавы (29 очков, 13 передач) и Эмбиида (35 очков всего за 33 минуты). 119:112 в пользу «Сиксерс».

Главным лицом второго матча программы должен был стать Леброн, который побил рекорд Кобе по числу рождественских матчей – это уже 17-е появление Джеймса здесь.

Он и стал лицом матча, но это лицо накрывала рука:

 

Тут Леброн ждет окончания катастрофической третьей четверти: 51:21 в пользу «Мэвз». С разницей в 30 очков в этом сезоне еще ни одной четверти в НБА не было, а 51 очко за четверть – лучший результат в истории для рождественского матча (прежний составлял 45 и был установлен ЛАЛ в 1961 году).

«Даллас» сделал все, чтобы оттянуть внимание от Короля. Перед игрой открывали статую Дирка Новицки у арены, затем Дончич приехал в ковбойской шляпе и на крутом авто – ну и, наконец, на 38 очков Леброна Лука и его новый лучший одноклубник Кристиан Вуд ответили почти трипл-даблами (32+9+9 и 30+8+7) и уверенной победой 124:115.

Уэстбрук играл в шортах, а не в юбке, набрал 17 очков и показатель полезности «минус-30».

С соперниками по третьему матчу лига угадала: «Селтикс» и «Бакс» не только два последних финалиста НБА от Востока, но и лидеры конференции на данный момент. Разыгрывалось промежуточное первое место на Востоке, но у «Милуоки» отсутствовал Миддлтон, а «Бостон» вышел в специальной темно-зеленой форме в память о Билле Расселле, в которой в этом сезоне еще не проигрывали.

Итог – разгром 139:118, а Тейтум с 41 очком – самый результативный игрок дня. Еще и гвоздем через Янниса отметился:

После провальных двух недель доминирующие «Селтикс» начала сезона вернулись сегодня.

В каждой игре кого-то из важных игроков не хватало: Тайриза Макси, Энтони Дэвиса, Криса Миддлтона. В игре ГСВ и «Мемфиса» не было Стефа Карри. Но если в травме Стефена и есть какой-то плюс, то это переход Джордана Пула в стартовую пятерку.

Молодой защитник растерял задор (то ли после удара в челюсть от Грина, то ли после подписания 128-миллионного контракта), но теперь получает больше бросков и доверия от тренеров и вновь заблистал: в дуэли с Морэнтом вышел победителем.

У Джа 36 очков и 8 передач (и попытка перепрыгнуть соперника при данке), у Пула – 32 очка, но он сыграл на десять минут меньше, не доиграв матч из-за удаления после двух технических. А еще Пула поддержали партнеры. У ГСВ пока отрицательный баланс побед и поражений, поэтому каждая победа на счету: 123:109.

Лидеры «Голден Стэйт» явно питают особые чувства к «Гриззлиз». У нас растет классное противостояние, и НБА не ошиблась с подбором соперников, раз даже без Карри они устроили такое шоу.

Как и в любой рождественской трапезе, напоследок – десерт. Лидер Запада «Денвер» принимал «Финикс», который не так давно занимал первую строчку. Увы, и здесь мы остались без звезды – Девин Букер получил травму уже в первой четверти.

Но получилось весело и без Букера. Настолько, что никому не хотелось, чтобы Рождество заканчивалось, а потому матч перешел в овертайм. Никола Йокич и именем, и комплекцией больше всего похож на Санта-Клауса, и сегодня он подарил нам такой матч: 41 очко, 15 подборов, 15 передач!

Но теперь двукратному MVP (возможно, на пути к третьей награде) есть кому помогать: бросок на равный счет в основное время оформил Джамал Мюррэй, набравший сегодня 26, а овертайм закрыли постер-данком от Аарона Гордона (28 очков) – светится ярче любой звезды на верхушке елки:

(фола в нападении тут нет, защитник двигается корпусом в сторону данкера, что видно на всех повторах)

240 минут праздничного баскетбола и еще 5 – не этого ли мы ждали от Рождества в НБА?

Почему в НБА принято играть в Рождество? Разбираем рекорды, лучшие матчи, кроссовки и культовую рекламу

Фото: instagram//natlyphoto, /leaguefits, /ammarmultani, /a.aronjames; twitter/NBABrasil, NBABrasil, twitter.com/DaveMReports, BleacherReport

3 комментария

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Game Winner
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Это точно Харден? Согласно этой схеме - это Лили Мили
https://www.b17.ru/forum/foto/60006901_1_2aa355.jpg
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Крокозябра
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Я так понял Харден балаклаву сшил себе из свитера Кузьмы.
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Александр Спирин
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Скажите Леброну, что укороченные брюки либо в носки заправляют, либо в сапоги. Делается так, чтобы энцефалитные клещи не покусали. Они строго вверх ползут ибо.
https://cs4.pikabu.ru/images/big_size_comm/2014-04_2/13970155045076.jpg
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-2
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