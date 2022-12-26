Ксения Левченко – MVP «Финала четырех» Кубка России. В символической пятерке – три баскетболистки МБА

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Разыгрывающая УГМК Ксения Левченко была признана MVP «Финала четырех» Кубка России, который завершился вчера победой екатеринбургской команды в финале над МБА (75:70).

Левченко стала лучшим снайпером финальной встречи, записав на свой счет 20 очков. Баскетболистка провела на площадке 26 с половиной минут, за которые реализовала 2 двухочковых из 4, 4 трехочковых из 5 и все 4 штрафных, а также сделала 7 передач.

В символическую пятерку «Финала четырех» вошли разыгрывающая Марина Голдырева (МБА), атакующий защитник Анна Лешковцева (МБА), легкий форвард Ольга Фролкина (курское «Динамо»), тяжелый форвард Жосселина Майга (МБА) и центровая Мария Вадеева (УГМК).

УГМК и МБА выдали лучший финал Кубка России последних лет

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