УГМК в 10-й раз стал обладателем Кубка России
УГМК стал обладателем Кубка России-2022, обыграв в финале московскую МБА (75:70).
Самым результативным игроком встречи стала разыгрывающая екатеринбургской команды Ксения Левченко – 20 очков, 7 передач.
УГМК выигрывал Кубок России чаще всех. Это уже 10-й трофей в истории клуба. В последний раз УГМК брал Кубок в 2019 году. В 2020 году победу праздновала оренбургская «Надежда», а в 2021 – курское «Динамо».
💥 Бриттни Грайнер провела в российской тюрьме 293 дня. Ее обменяли на «торговца смертью» Виктора Бута
«Байден отдал слишком много за нее». Американцам не сильно понравился обмен Бриттни Грайнер
Комментарии