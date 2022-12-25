УГМК в 10-й раз стал обладателем Кубка России

Теги УГМК жен Надежда жен Динамо Курск жен Кубок России жен Ксения Левченко МБА жен Баскетбол

УГМК стал обладателем Кубка России-2022, обыграв в финале московскую МБА (75:70).

Самым результативным игроком встречи стала разыгрывающая екатеринбургской команды Ксения Левченко – 20 очков, 7 передач.

УГМК выигрывал Кубок России чаще всех. Это уже 10-й трофей в истории клуба. В последний раз УГМК брал Кубок в 2019 году. В 2020 году победу праздновала оренбургская «Надежда», а в 2021 – курское «Динамо».

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