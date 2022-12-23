Александр Васин – о Кубке России: «В Сыктывкаре соберется весь цвет российского баскетбола»

Главный тренер «Ники» Александр Васин отметил, что на «Финале четырех» Кубка России в Сыктывкаре праздник будет не только на площадке – болельщиков ждут конкурсы, концерты и встречи с интересными людьми.

– Рад, что возвращается к формату «Финала четырех». Плей-офф и финальную серию еще увидим в конце чемпионата России. А для Кубка здорово, когда в одном городе собираются 4 сильнейшие команды. Ждем хорошей игры и настоящего праздника баскетбола. Очень надеемся на своих болельщиков. Часть мест займут гости, но, тем не менее, думаю, что хорошая поддержка у нас будет. И новогоднее настроение, сюрпризы – перед Новым годом всегда случаются чудеса.

- Какое значение для «Ники» имеет тот факт, что «Финал четырех» пройдет в Сыктывкаре?

– Мы не тратили энергию на дорогу. У нас был ряд неудачных игр, в которых не могли рассчитывать на нескольких ключевых игроков. Не все наши иностранки смогут принять участие в «Финале четырех», но таков регламент. Думаю, что все наши игроки с удовольствием сыграют дома перед своей публикой.

- Какие сюрпризы приготовлены для неискушенных болельщиков?

– Праздник должен быть не только на площадке. В Сыктывкаре соберется весь цвет российского баскетбола. К каждому можно подойти, взять автограф. Это очень хороший пример для подражания, который имеет большое значение для развития и воспитания молодого поколения. В рамках «Финала четырех» будут конкурсы, концерты, встречи с интересными людьми, которые наверняка запомнятся всем болельщикам.

- После травмы Севары Нуритдиновой игра « » заметно изменилась. Вы уже научились играть без нее?

– Заменить Севару на 100 процентов не удалось и в этом сезоне уже не удастся. Она много создавала для других игроков, была мозгом и сердцем команды. Наши неудачи во многом связаны с ее травмой.

«Гол Ришарлисона – это что-то нереальное, как будто из «Убойного футбола». Игроки премьер-лиги и суперлиги – о футбольном ЧМ