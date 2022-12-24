Шэй Гилджес-Александер был близок к спасительного попаданию с середины площадки в матче с «Пеликанс»

Теги Баскетбол

Лидеру «Оклахомы» Шэю Гилджес-Александеру не хватило совсем немного, чтобы перевести матча с «Новым Орлеаном» (125:128 ОТ) во второй овертайм.

Гилджес-Александер был близок к спасительного попаданию с середины площадки под сирену после промаха Джексона Хэйса с линии при «-3», но все же промахнулся.

На счету Шэя 44 очка, 10 подборов и 6 передач.

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