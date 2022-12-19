«Химки» провели ночь в аэропорту, но обыграли «Самару» в 1/8 финала Кубка России

«Химки» в понедельник одержали уверенную победу над «Самарой» (71:51) в ответном матче 1/8 финала Кубка России и прошли в следующий раунд.

Накануне матча подмосковная команда застряла в аэропорту в Москве из-за плохих погодных условий и не смогла вылететь вовремя. Игроки и тренеры провели в аэропорту всю ночь и только ближе к 10 утра смогли вылететь в Самару.

Матч был перенесен на полтора часа, поскольку команда не успевали доехать до арены. Тем не менее, «Химки» уверенно победили участника Единой лиги ВТБ с разницей в 20 очков.

«Химки» вышли в 1/4 финала Кубка России, где встретятся с «Руной».

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