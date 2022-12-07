Александр Хоменко – о травме: «Пропущу не меньше полугода»

Разыгрывающий МБА Александр Хоменко рассказал о сроках восстановления после травмы колена.

«Сейчас отошел, смирился с ситуацией, буду восстанавливаться. Хожу нормально. Точно полгода буду восстанавливаться, пока операция. После нее будет понятно, начну процесс восстановления, будет видно, как отреагирует нога. Обидно, конечно, стал игроком месяца в команде, и у нас результаты хорошие. На ровном месте такая травма», – заявил Хоменко в эфире «МБА Шоу».

23-летний баскетболист получил повреждение в матче Единой лиги ВТБ против «Пармы» (102:87) 25 ноября. Ранее сообщалось, что у него подозрение на разрыв крестообразной связки.

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